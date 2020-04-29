【佛誕】淺水灣狗狗慢活半天遊推介　求姻緣、睇日落Chill到爆

明天（4月30日）就是佛誕，連同勞動節假期及周末總共有４天假期，大家計劃好節目未？如果還沒有計劃，小編今次推介淺水灣半天遊行程。 淺水灣位於香港島南部，擁有該區最怡人的海灣。該區還有一個寵物友善的購物商場，狗主可以帶狗狗到商場用餐、購物，並且到周邊的景點參觀，絕對是與狗狗漫步，享受一個休閒下午的不二之選。

淺水灣慢活半天遊行程 1. 淺水灣The Pulse（用餐） → 2. 鎮海樓公園（求姻緣） → 3. 麗海堤岸路（漫步海旁） → 4. The Pulse（看日落、購物）

第一站：The Pulse 用餐+出發

寵物友善商場The Pulse（The Pulse）

大家到達淺水灣後，可以先帶狗狗一同到The Pulse商場內的寵物友善餐廳用餐，為接下來的行程「充好電」。

The Pulse是一個狗狗友善的商場，狗主不單可以擕犬內進，商場內更有不少寵物友善的商店，狗狗可在商場裏落地行走，惟中、大型狗狗繫上狗繩，以免生危險。

至於食咩好？小編沒有特別推介，不過商場匯聚多國美食，包括泰式、意式、歐陸式、港式等等，大部分餐廳都開放露天、門口的位置供狗狗使用，大家可隨自己喜好選擇。

第二站：鎮海樓公園 求姻緣

鎮海樓公園是古色古香的建築物。（Instagram圖片：_sandyz）

用餐完畢可以先到The Pulse「鎮海樓公園」，它位於淺水灣泳灘東邊，大家可從The Pulse正門離開，並往淺水灣碼頭方向步行5至10分鐘便可抵達。

鎮海樓公園充滿濃厚中國古代建築色彩。公園延伸至海邊，園內有不少特色景點，包括萬壽亭、長壽橋。更設有兩座宏偉的天后像及觀音像，園內亦有海龍王、河伯、麻姑及壽星公等塑像。

公園還有掌管姻緣的月老及姻緣石，善信可於廟內香燭店購買「金紙、香、紅線鉛錢」按照指示點香拜祭，祈求姻緣順利。

▾▾▾點撃圖片放大：看鎮海樓公園的特色建築▾▾▾

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第三站：麗海堤岸路

麗海堤岸路可以看到人優美的水海岸景色。（Instagram圖片：raysonmw）

在鎮海樓公園打卡留念後，可折返至位於The Pulse右邊的「麗海堤岸路」，此路由淺水灣一直通往深水灣。

麗海堤岸路貫通淺水灣及深水灣，全程約30分鐘、來回約60分鐘，途中可以欣賞到淺水灣沿岸優美景色，還可以佻望對岸的熨波洲及海洋公園，景致相當怡人。

雖然政府豁下的公共泳灘，均不准攜犬入內，但麗海堤岸路途中有一個小區域可通向海邊，主人可帶狗狗到海邊嬉水、游泳，惟現場沒有救生員，狗主要注意自身安全。

▾▾▾點撃圖片放大：看麗海堤岸路沿途風景▾▾▾

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第四站：The Pulse 回程看日落

The Pulse有天台平台可以欣賞日落（The Pulse）

經過一天遊玩，相信大家都感到疲憊，想找個地方休息，此時不妨原路折返The Pulse。

寵主除了到寵物友善餐廳用餐，亦可以到天台平台休息，坐在搖椅上欣賞淺水灣海灘的美景。假如時間已經來到黃昏，還能欣賞到怡人的日落景致。

寵主還可以在The Pulse盡情購物！位於L2的「The Dog's Garden」不單有各式各樣的寵物用品，還可以預約剪毛、洗澡等美容服務。店舖還提供半天或整天日托服務，讓憊疲的家長可以暫時鬆一鬆。

回家前可以到The Dog's Garden購物！（The Dog's Garden）

▾▾▾點撃圖片放大：看The Pulse的寵物店「The Dog's Garden」▾▾▾

如果淺水灣漫活行程不能夠滿足活潑狗狗的需要？不妨參考以下寵物好去處！