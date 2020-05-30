【狗行為】狗狗護主的說法是真嗎？「三件事」決定牠會否救你

在許多的文藝作品當中，狗狗都是以忠誠而且可靠的形象存在。基本上的每個主人都想象過，當自己陷入危險當中的時候，狗狗立刻出現在主人的面前來將主人救出來。但是，許多的綜藝測試都表明，狗狗不一定會拯救主人。客觀地說在遇到危險的時候，狗狗救主人的機率有多大呢？

在期待自家狗狗來拯救自己之前，我們需要先瞅一瞅自家的狗狗到底是什麼犬種。如果是小型犬或者是中型犬，那就不要期待你家狗狗能夠從一些危險的情況下來拯救你。畢竟讓一隻不到40斤狗狗，去拖動是自己兩倍重的主人呢？所以，你期待狗狗在危險中拯救你，可能有點難。

不過危險預警一類的事情，中小型犬們還是可以做到的。

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在擁有拯救主人能力的狗狗裏面，又會有多少的狗狗，會在危難的時候會拯救自己的主人呢？狗狗救主其實可以劃分為三件事：

1. 狗狗是否擁有判斷出主人陷於危難之中的能力 2. 狗狗是否有足夠的智慧找到拯救主人的方法 3. 狗狗是否有拯救主人的動力

作為普通的狗主人，我們其實只需要用主觀判斷的方式，就能得出自家狗狗到底願不願意拯救自己的結論。但是今天不可以！因為我們說了要客觀地研究這個問題。

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於是我們從擁有千奇百怪研究課題的資料庫裏面找到了一組數據，亞利桑那州坦佩市亞利桑那州立大學心理學系的約書亞·範·布爾格（Joshua Van Bourg）教授，曾經做過一個實驗，狗狗需要通過一個有機關的小盒子才能到達主人的身邊，然後主人在房間裏面假裝自己遇到了問題，對着空蕩的房間喊救命。

實驗的結果是，在參與實驗的60隻狗狗裏面，只有三分之一會跑到主人的身邊。剩下的三分之二的狗狗，要不是沒有任何的反應，要不就是因為智商限制，沒有辦法越過障礙。

當然啦，還有很小一部分的狗狗是一臉淡定地拯救主人，完全不像其他狗狗那樣，會出現焦慮的情況。按照常理來判斷，這些狗狗是真的高冷，知道救主人符合自己的利益，所以一臉淡定地去拯救主人。當然，不排除牠們的主人已經跟牠們玩了許多次「救主人」遊戲的可能。

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在實驗室的環境裏面，狗狗也僅僅只有三分之一的可能拯救自己的主人。更何況是更為複雜的日常生活呢？

不過在這裏提出一點質疑，實驗環境下的主人並沒有真正陷入危險，所以狗狗也不會真正焦急要去解救。

如果主人真的出現危險，狗狗肯定會非常着急。至於要狗狗想盡各種方法拯救，像人一樣拯救主人做CPR等，除非受過專業訓練，不然可能性比較小！

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