鄰居的貓一直喵喵叫　這天主人敲門　尷尬說出貓貓心願

別人家比較好玩嗎？台灣網友林小姐每天固定時間都要招待鄰居家金吉拉貓BOBO，因為牠時間一到就會吵著飼主帶牠過來玩。從來沒有養過貓的林小姐為了這個可愛的小訪客，還特別上網詢問該怎麼照顧貓咪。

林小姐表示，目前5歲多的BOBO就住在對門，每天都會來家裡玩，「原本是固定（下午）5點半，現在進化到早上7點多就在門口等了。」有次更誇張，飼主突然抱著BOBO來訪，有點無奈地向她解釋，「牠一直喵喵叫，想到你們家玩，只好把牠抱過來。」

林小姐說，BOBO來家裡玩時都很自在，2個兒子每天也都很期待這個小訪客的來訪，「下課時間到會故意在門口大喊BOBO，星期日下午竟然還開門對著鄰居門大喊『時間到了喔』，害我口中咖啡立馬噴出來。」為了招待這個可愛的小訪客，她還在家中特別準備貓碗和肉泥，「我怕太舒服牠會不想回家！」

網友們看了也紛紛留言笑說，「好幸福喔！貓咪來家玩」、「太搞笑了，串門子串到隔壁人家也要一起當貓奴」、「貓的生理時鐘，真的準得很誇張」、「很好阿！可以免費吸貓」、「招財貓，還不趕快去買貓砂盆伺候！」、「想要擴展領土……」、「好可愛喔～小客人，好好招待」、「你有好鄰居，你也是未來貓奴了！」

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