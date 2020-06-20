見烏龜反肚浮水面　主人傷心準備後事　撈起「屍體」後結局神反轉

這應該是萬中選一的武林奇龜！台灣飼主「吉吉」這天發現，剛養不久的烏龜「小龜」竟然在水面上翻肚，且一動也不動，彷彿死掉了一般。正當她準備要處理後事時，小龜突然動了一下，悠哉的姿勢讓人瞬間把眼淚吸回去。

吉吉受訪時說，小龜才剛養2個多月，原本養在室外的盆栽蓮花池裡，現在則移進室內的飼養缸裡面。事發當天，吉吉早上上班前，突然看到小龜翻肚浮在水面上，還一動也不動，「以為牠就這麼升天了...正當我含著淚，想將牠撈起時...牠卻悠哉地開始滑動牠的四肢，外加那條尾巴！」當下她心中除了無言還是無言，「啃！禮拜一上班就已經夠悶了......還被你給戲弄......」

+ 4 + 3 + 2

網友們看完這段趣事也紛紛留言笑說，「烏龜：我只是在做日光浴啦」、「龜龜表示：我只是在練習仰式」、「仰式！！有練過喔」、「忍者龜無誤」、「烏龜：人家好不容易翻身曬肚皮妳來亂什麼」、「龜：仰漂怎麼了嗎？」；也有網友指出，「烏龜一般死掉會沉到水裡，跟魚不一樣。」

【相關文章：這10個地方的「超有愛動物保護法」，生於這些地區的動物有福啊（按圖預覽）】

+ 17 + 16 + 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】