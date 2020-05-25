【忌廉哥離世】貓嘔吐是胃癌警號　獸醫一句道破患病殘忍真相

「尖東忌廉哥」的死訊轟動全港，噩耗令無數粉絲心碎。飼主高先生表示，忌廉哥死因為罹患胃癌。有獸醫指，貓嘔吐是患病初期病徵，而貓咪患胃癌情況罕見，且凶多吉少，因康復病例少之又少，目前並無明確成因或預防方法。

風靡全港的英國短毛貓「忌廉哥」昨日（24日）病逝，數以萬計的粉絲傷心不已。據飼主高先生表示，忌廉哥去年9月起食慾大減，求醫後確診胃癌。忌廉哥努力奮戰多月，但因化療及藥物副作用過大，高先生不得不忍痛停止化療，忌廉哥最終在高太懷中安然離世。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

風靡全港的英國短毛貓「忌廉哥」昨日（24日）病逝，數十名粉絲趕到其店鋪瞻仰遺容。（王譯揚攝/資料圖片）

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獸醫揭貓患胃癌殘忍真相

獸醫黎昌生接受《香港01》訪問時指，胃癌絕非貓咪常見疾病，並指如貓咪不幸患病，「可以話99%都凶多吉少。」然而，貓胃癌最可怕的並非高死亡率，而是防不勝防。他表示，貓咪罹患胃癌的成因目前仍然不明，亦與貓咪的生活習慣無甚關係：「一句嚟講，真係不幸。」他補充指，現時暫無可靠方法預防患上胃癌，因此即使一眾飼主如何愛貓心切，亦束手無策。

初期病徵包括嘔吐

黎昌生指出，嘔吐為初期明顯病徵之一，但因貓咪向來也有嘔吐習慣，因此飼主較難察覺出不妥。他建議，飼主可密切留意貓咪嘔吐頻率，如有增加或暗示健康狀況有異。除了嘔吐外，或會出現食慾下降及大便稀爛；嚴重者則會出現表現疲累，食道受阻致無法吞嚥等症狀。但不論病魔如何難纏，只要飼主時刻留意貓咪健康，及早求醫，必定對牠們百利而無一害。

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