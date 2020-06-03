德國牧羊犬退役　被領養一天便失蹤　新主人知道「真相」後超內疚

狗有靈敏的嗅覺，因此非常適合參與緝毒、搜救的工作。 台灣搜救犬「HOPE」過去便憑著出色的表現，多次參與台灣地震的搜救行動。由於HOPE已經踏進十歲高齡，因此今年初開放予公眾領養。沒想到，牠在到達領養人當晚，便跳牆逃走，似是不適應新生活想憑氣味回到消防署。

德國牧羊犬（又稱狼犬）HOPE年屆10歲，日前終於退役並給好心人收養。（facebook圖片：消防署）

曾經參與過台灣台南、花蓮大地震的南投消防署搜救犬「HOPE」，由於年紀已達十歲，所以今年3月開始退役，並開放予公眾領養。日前（5月31日）獲一位好心人領養並帶回家，結果當晚（6月1日）凌晨3時，HOPE竟然自行離開領養者的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

領養者發現HOPE不知所蹤後，焦急地在社區四出尋找，可惜遍尋不果，最終通報消防署請求幫忙。消防署特種搜救隊立即翻查閉路電視，並向當地派出所、各大社交群發出協尋消息，經過搜救隊不眠不休地搜索，終在6月2日早晨尋回HOPE。

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領養者在HOPE走失後，表示「心中的痛苦和煎熬不可言喻，對這次的疏失非常自責、抱歉」並曾出力協助尋找HOPE的各上單位致謝。據悉，領養者的家有一個大庭院，平日都會讓家裏的狗狗自由出入。這次走失事件，懷疑是HOPE不適應領養人家裏的生活，於是在庭院跳牆離開，希望回到消防署。

消防署非常重視HOPE的晚年能否幸福地度過。為免HOPE再度走失，牠目前先會回到消防署，待加強領養人跟牠的互動後，再評估牠是否適合領養。

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2008年汶川大地震傷亡慘重，當時參與搜救工作的除了消防員外，還有一眾搜救犬。狗狗「沈虎」當年也曾參加救援工作，牠在2019年底離世，為最後一隻離世的汶川地震搜救犬。

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