鄭秀文許志安狼狗Lucky仔舉步為艱　Sammi一招幫牠重拾尊嚴

德國牧羊犬（俗稱：狼狗）Lucky仔見證著藝人鄭秀文（Sammi）和許志安（安仔）復合、結婚，並他們一起走過出軌風波。上月，Sammi因Lucky仔踏入15歲而感到百感交雜，更在社交平台發文，指出：「想到Lucky會有一天離開，心裏很難受。」原來Lucky仔的健康一直欠佳。 日前（5月15日），Sammi在Instagram上載了一段影片，內容是帶Lucky仔外出，指牠：「每一步都不是容易。」

Sammi日前（5月15日)在Instagram上載Lucky仔用輔助帶走路的影片。（Instagram截圖：sammi_chengsauman）

年屆15歲的Lucky仔，身體一直欠佳，而且體力大不如前，後腿已經無力支撐身體，每走一步都非常吃力。她日前（5月15日）便於Instagram上載了一段Lucky仔用輔助帶走路的影片，片中的Lucky仔看起來非常疲憊，但在輔助帶的幫助下，小步小步地向前，Sammi亦為牠的努力而感到驕傲，寫下：「Lucky, I am so proud of you.」的字句。

原來Lucky仔現在每走幾步都會氣喘，需要坐下休息，但因為後腿沒有力，一旦坐下來，就無法靠自己的力量站起來，幸好Sammi沒有放棄牠，更聽從網民的建議，購買輔助帶幫助牠走路，她還在帖文中感謝網民們的提示。及後她再發文指，帶Lucky仔去診所打針，她雖然大讚Lucky仔很乖，不過「Lucky仔自己已經上不到車需要人抱上車了」。

及後Sammi帶牠去打針。（Instagram截圖：sammi_chengsauman）

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Lucky仔見證著Sammi和安仔復合、結婚，陪他們一起經歷出軌風波，其地位等同於親人。可惜，Lucky仔已經漸老，身體開始出現毛病，近年曾經緊神經問題入院，幸好得他倆不辭勞苦帶Lucky仔看病覆診，牠的情況終見好轉。不過Lucky仔的健康情況一直不太樂觀，Sammi在牠15歲生日過後，還發文指：「想到Lucky會有一天離開，心裏很難受。」

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