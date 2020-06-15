布爹利用極怪異方法落樓梯　真正原因令網民發笑

每隻狗狗都是獨一無二，或許牠們都有些怪異行為是令人費解。這隻叫Bruno的布爹利，每次落樓梯時都用一個極怪異的姿勢，牠把全身伸展開來，然後便慢慢「瀡下去」。當影片分享到社交平台時，不少網民都擔心狗狗身體有問題。但狗主淡然回應表示：「其實牠只是懶！」

（Dianne Mancheno）

【點擊圖片看這隻懶狗如何落樓梯！】

+ 3 + 2

這隻居住在哥斯達黎加的布爹利叫Bruno，平日最喜歡就是到露台上曬太陽好好休息。不過，每次牠回家經過樓梯時，都總是用極怪異的方法移動。有網民看到Bruno瀡着落樓梯，擔心狗狗骨關節有問題。但狗主隨即輕描淡寫地說了一句話：「牠只是懶」！

抓癢不求人

「每天早上，Bruno都會走到陽台上享受日光浴，直到我的小表弟外出叫牠進來吃早餐。然後，他們便會慢慢走下樓梯回房子裏。不過，Bruno在下樓梯時，總是把四肢伸直，用肚腩滑行的方式移動！」Dianne Mancheno 笑着解釋。

有900多人回應，大家都很關心Bruno呢！

「起初，我也感到很奇怪，還有點擔心Bruno是否身體出現異常。不過，Bruno平日走路時都很正常，只是在下樓梯時才出現這情況。漸漸地，我猜想Bruno這樣下樓梯，其實只是懶惰！牠想透過在樓梯的磨擦來伸展和抓癢！實在是個天才行為！」

不過，雖然Bruno看似生活愉快無憂，但事實上牠也曾有不愉的過去。牠曾被人棄養，輾轉才來到Mancheno家中。「現在，牠是隻開心快樂的狗狗，對人友善溫柔，對小朋友更是體貼，是個100分的保母。」

網民也十分喜歡Bruno的行為，「這也太懶了吧！但我喜歡」、「別讓狗狗看到，否則牠們會有樣學樣」、「起初我真的以為牠雙腿有毛病」、「我的狗狗從梳化椅落地時也如此」、「真的是絕佳的伸展運動，然後可以好好吃早餐了」。

這對柴犬兄弟的主人，突然頓悟到狗狗已漸老，深怕有終有一天沒法再見，於是趕緊帶牠們四處拍照，留下美好回憶。

充滿笑容的畫面，兩隻柴犬將歡樂帶給大家。 （ig@nerishiro）

【點擊圖片放大看這對柴犬兄妹，如何用魅力笑容治癒萬千網民心靈】