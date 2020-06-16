【深圳】小狗擁入媽懷吮奶水　網民知道結局後心全碎了

流浪狗生活艱苦，可以的話請盡量伸出緩手。近日在深圳，有網民留意到有幾隻狗狗在草叢邊走動，上前查看後才發現，是一隻母狗和5隻小狗。雖然小狗努力在吮吸奶水，但狗媽明顯已死去多時，已有蒼蠅在屍體附近走動。

母狗已死去多時，屍體旁有蒼蠅在飛。（微博@我們視頻）

這個令人感到心酸的事件，發生在深圳。有網民留意到一隻流浪狗躺在地上一動也不動，但旁邊的5隻天真小狗，還在媽媽身旁玩耍，甚至有一兩隻想在媽媽懷裏吮吸奶水，場面令人心碎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據每天要經過這裏的李先生表示，他指這些狗狗已在草叢堆出沒一段日子，猜想可能是被人棄養的。雖然不知為何母狗突然死去，但看着小狗一臉無知，仍想吮吸奶水的一幕，實在很是心酸。

網民猜測，母狗應是被人毒殺的，不然沒可能突然死去。幸好最終有好心人把母狗屍體埋好，而5隻小狗也有愛狗的民眾，分別把牠們帶回家收養，總算有一個好結局。

網民看到這影片後，也很是傷感。「看了影片心裏難受，5隻小狗最終要分開生活，也許一輩子再也沒法見面」、「媽媽永遠是最偉大的，請尊重每一條生命」、「希望小生命健康成長」、「為什麼要傷害流浪呢？希望大家不愛真的不要傷害，希望小狗們一生幸福平安」。

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