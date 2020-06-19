貓爸爸天生半灰黑不算奇怪　兒子長成這樣子　網民震驚：完美分裂

所謂「有其父必有其子」，兒子的樣子與父親如倒模般相似是很平常的事。但如果父親是隻半黑半灰鍾無艷貓，兒子的樣子會如何呢？這隻生活在英國的鍾無艷貓Narnia，近日成為了父親，牠的兩個兒子完美繼承了父親的遺傳基因，而且真的是很平均！

你們要找我還是我的兒子？（ig@amazingnarnia）

這隻黑灰鴛鴦臉的貓咪叫Narnia，雖然今年才3歲多，但牠已經當爸爸了，並有一堆子女。雖然Narnia的臉天生就是半灰半點平分秋色，加上一雙藍眼珠很是吸引。但沒料到誕下的兒子，並沒有出現鴛鴦臉，反而用另一種方式完美地繼承了牠的遺傳基因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Narnia令人震懾的樣子，牠那鴛鴦臉以及藍眼珠，實在令人留下深刻印象】

灰色的Phoenix與黑色的Prada。（ig@amazingnarnia）

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出生在法國巴黎，現在與主人一起生活在英國的Narnia。據悉同胎貓咪中，只有牠一個是男孩子，也只有牠天生一副鍾無艷的樣子。

同胎中只有Narnia是男孩子，而且長了鴛鴦臉。（ig@amazingnarnia）

「最開始時，我並沒有特別注意到牠臉上的毛色，當時我更沉迷於牠那深藍色的眼睛。」Narnia的主人Stephanie Jiminez回憶起3年前牠剛出生時的樣子。

奇美拉現象：很難完整地解釋，為何只有Narnia擁有獨一無二的長相，從醫學角度推測，這很可能是奇美拉現象（Chimera），亦即嵌合體，是兩顆受精卵在子宮裏融合形成一個個體成長。

但最近遺傳專家替Narnia做了測試，發現牠體內只有一組DNA，因此沒法解釋為何Narnia會長成這個樣子。

牠就是Narnia的妻子Bella，同樣長有鴛鴦臉。（ig@amazingnarnia）

無論如何，Narnia都是這麼可愛！不說不知，Narnia的妻子Bella，原來也是一隻鴛鴦臉貓，據悉6月底會再次分娩，這次會否誕下鴛鴦臉小貓B呢？

▼▼▼▼來自日本的美國短毛摺耳貓「獅子丸」，經常擰緊眉頭，彷彿對全世界也有所不滿般。怒氣沖沖的牠更時常像人般坐下，加上生動的表情，令網民們不禁笑言牠也許是人假扮的。▼▼▼▼