【德國牧羊犬】可憐狗患疥癬剩下皮包骨　被領養後結局超感人

網上有很多流浪動物的照片，那些小毛孩的可憐模樣令人十分心疼。其實，任何生命都有著最美的姿態，只有在牠們被愛了之後才會綻放。只要有主人的關愛，每個毛孩子都會變美變萌！

國外一位叫Kylina的女子，當時正在自己的小區裡慢悠悠地散步看風景。走到她家後院附近的時候，她感覺到好像有什麼不對勁。

就在這個熟悉的地方，她看到以往十​​分平整的地上，多了一小坨呈現亂毛狀態的東西。Kylina一開始以為沒什麼的，也許只是一個被丟棄的毛絨玩具，慢慢走近後才發現，這竟然是一隻狗狗！

狗狗被卡在一個鐵絲架裡，身邊沒有吃的也沒有喝的，就在這裡被風吹日曬得頭昏眼花。牠身上的毛髮和皮膚一塌糊塗，瘦得皮包骨，渾身髒兮兮的，一動不動，看起來很糟糕。

當Kylina慢慢靠近的時候，才發現狗狗的眼睛微弱地睜開，一直在盯著她看。等到她蹲下來的時候，狗狗用盡全力抽動了一下自己的耳朵。Kylina看到這一幕眼淚止不住地流了下來——這是狗狗看到她過來了，在用生命求救，讓她知道牠還活著！

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又想想這期間路過了多少人，有的人可能根本沒注意到牠，有的人看到了，卻沒想到是一隻狗。牠就被困在這裡，一遍一遍用微弱的方式向路人求救，看著那麼多人靠近又離開，這該有多麼難熬啊！

被主人拋棄，狗狗瘦了三十多磅

Kylina知道，現在不是應該傷感的時候，救命才是當務之急。她擦乾眼淚，一邊說著︰「我救你回家」，一邊小心地幫狗狗解開束縛，趕緊送到了寵物醫院。經過檢測，醫生髮現牠營養不良，而且全身有嚴重的疥癬感染。

還有一個事實讓人心疼不已，雖然狗狗已經病得面目全非，但醫生還是可以認出牠的品種。牠其實是一隻德國牧羊犬，理論上體重大約要有50磅左右，但牠卻只有18磅，嚴重營養不良。

狗狗其實是一隻德國牧羊犬，理論上體重大約要有50磅左右，但牠卻只有18磅，嚴重營養不良。（上圖為主人發現Caro當日模樣，下圖為Caro獲領養後一個月）（IG@caro_the_shepherd）

我們可以猜測，因為牠染上了皮膚病，主人也許是覺得有點噁心，而且也不願意花錢幫牠治療，所以就直接拋棄，不再管牠了，任由牠自生自滅。要知道，很多狗狗被扔以後會自閉的。

主人拋棄的傷痛﹑疾病和飢餓的折磨，讓這隻狗狗整整瘦了三十多磅！這過程中的煎熬，難以想像……醫生給狗狗診治的時候，牠不哭不鬧，十分配合，醫生忍不住說：「雖然牠心理有問題，但依然很堅強。」

Kylina把這隻狗狗帶回了家，取名叫Caro，決定好好照顧牠，幫牠擺脫被拋棄後的自卑心理，也讓家裡其他狗狗有個玩伴。

狗太醜被朋友嘲笑

有個朋友知道了以後，問她：「這坨只剩爛毛的生物，你救牠幹嘛？也許對牠來說，死了才是解脫！」

Kylina十分認真地說：

在你眼裡牠只是一坨爛毛，在我眼裡牠卻是一條生命！我能看得出來牠很想活下去，也特別希望得到主人的愛，接下來的日子我會好好照顧牠。 Kylina

Kylina不再去理會任何流言蜚語，她一門心思想把Caro的病治好。最初的一個月非常困難，Caro內心受傷，睡覺都會瑟瑟發抖。雖然不會攻擊人類，但是感覺很自閉，而且每天都要洗藥浴治療疥癬，還要進食四次以恢復體重。

Kylina家中的其他狗狗，一開始看到Caro的時候感到很奇怪，畢竟，牠們沒見過這麼慘的同類。不過狗本身就是善良的動物，牠們很快就接受並熟悉了對方，這讓Kylina感到非常開心。有朋友的陪伴，相信Caro會很快好起來。

狗狗成功逆襲！

雖然恢復健康的過程有些艱難，但是成果非常美好。過了幾個月後，在精心照顧下，Caro就已經成功變身超帥氣的德國牧羊犬，驚艷眾人！

對比一開始撿到牠的照片，不得不感嘆愛的力量！如果當時無人問津，可能牠就會離開這個世界，每個生命都值得被用心對待。

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現在，Caro已經是個正常的大德牧了，每天和小伙伴們一起玩耍，性格變得非常開朗，會露出開心的笑容，會主動要求抱抱，甚至還會調皮，感覺完全沒有了之前的陰霾。

隨著毛髮變得健康，牠也開始變得和其他狗狗一樣，瘋狂掉毛，偶爾拆家……Kylina在網上發照片吐槽道：「掉的毛都可以做一隻小狗了！」看著真是又好笑，又慶幸，這才是狗狗應有的樣子呀！

每隻可愛軟萌的毛孩子背後都會有一個善良有愛的主人！能夠用愛化去牠們的自卑怯懦﹑化去病症傷痛，讓牠們重新信任這個世界。相由心生，愛才是真正的整容刀！

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