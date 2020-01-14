【澳洲山火】體育館變樹熊臨時收容所　過百義工全天候救受傷樹熊

澳洲山火遲遲未熄滅，大量野生動物受傷無家可歸。有動物救援組織便與當地小學合作，將校園體育館改造成樹熊臨時收容所，安置了過百受傷、失去家園的樹熊。

救起來的樹熊有尤加利葉相伴，應可令牠們暫時安心。（fb@10 News First Adelaide）

澳洲山火自2019年9月燃燒至今仍未撲熄，當地生態環境被嚴重破壞。澳洲當局估計已有近5億動物葬身火海，當中有超過8,400隻樹熊慘被燒死。為了拯救當地野生動物，近日有非牟利動物救援機構在一間小學裏，成立了一所24小時的臨時樹熊收容所，用來照顧受傷的樹熊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據當地傳媒報道，當地樹熊救援組織Adelaide Koala Rescue與Paradise Primary School合作，把校內的體育館改造成臨時收容所，讓過百隻無家可歸的樹熊，可以及時得到醫療照顧，同時也可在此休息。

在悉心照顧下，樹熊們都能好好休養。（ig@newscomauhq）

由於大火突然而至，樹熊無力逃生，許多樹熊都遭到嚴重燒傷、毛髮都被燒焦、甚至有嚴重脫水情況。

現時，義工在體育館內安放了多個帳篷，作為受災樹熊的臨時居所。小窩裏有尿布墊以及尤加利葉，讓樹熊可在安心地在帳篷裏休息。除了舒適的生活環境外，更安排了獸醫、生態學家、動物學家以及150名來自世界各地的義工，組成全天候24小時的樹熊拯救團隊。

牠們生活得很開心呢！（ig@newscomauhq）

所有留在臨時收容所的樹熊，都有自己的名字和獨立病歷資料，以方便獸醫確認其康復情況，如果認為合適，便會將牠們放回大自然生活，暫時已有35隻樹熊順利離開。

消息在傳媒報道後，引起不少民眾想到學校探望這些受傷的樹熊，但該救援組織發言人表示，希望大家捐款支持便可，不用親身來到收容所，因為在場工作人員非常繁忙，沒法兼顧招待探訪者，而且樹熊也要安靜的環境休養，希望所有人能夠體諒。

【澳洲山火影響嚴重，點擊圖片看其他救援情況】

澳洲動物園旗下的動物救援組織「Wildlife Warriors」近月亦接收了無數受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等，數量多達近1萬隻。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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