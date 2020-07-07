媽以為黑狗只是「麻糬」　4年間牠成長停不了　網民：混到熊嗎？

看到狗狗健康成長，快高長大，作為爸媽的當然很高興。但如果狗狗極成長，2個月就已經增磅至8.05公斤，牠長大後會有多呢？這隻來自台灣高雄的混種狗狗，4年間極速成長，明明是可愛小黑狗，如今變了憂鬱大叔般，更被網民笑稱：「可能是混到熊了！」

剛帶回家時，麻糬嬌小可愛，一副萌樣。（fb@麻糬一顆五塊錢）

這隻大狗狗叫麻糬，今年才4歲多，但體重已達40公斤。據媽媽表示，麻糬小時候超萌可愛，沒想到只是養了幾個月，便快高長大起來。嚇得全家直呼：「餵錯食物嗎？還是牠有混到豬？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，揭開麻糬長到這麼大的真相】

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在Facebook專頁「麻糬一顆五塊錢」，媽媽不時分享麻糬照片，當中不少人都笑指狗狗實在成長得太好了！都在懷擬麻糬是否混到台灣黑熊的血了？

「我覺得牠是黑熊，不是什麼混種狗狗！」、「大叔你的樣子想怎樣」、「可能要把牠送去動物園？？」、「是肉肉獎勵太多了嗎？」、「雖然很巨大，但同樣可愛」、「小時候萌，長大後...英俊」、「這個驚喜也實在太大了」。

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