【柴犬】10歲失明柴爺爺收容所低泣　媽做一個決定扭轉牠命運

動物們年幼時固然活潑可愛，但隨著年紀老去，牠們難免開始退化及失去活力，不少動物更因此被主人遺棄，偏偏台灣網民Helen卻「人棄我取」，最近領養了一隻10歲的老柴犬。她坦言領養前曾一度掙扎，但在意外聽到老柴的哭聲後，便瞬即下定決心帶牠回家。

台灣網民Helen於半年前領養了一頭年老的柴犬「小鼠」，牠不但年紀老邁，更有雙眼失明、失智、腎衰竭、腦部及腿部神經退化等問題，差點就要在收容所終老。Helen坦言在帶小鼠回家前曾猶豫不決，但因一則帖文而改變主意。

10歲的老柴犬「小鼠」被前飼主遺棄。（受訪者提供）

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去年年尾，Helen意外在網上看到收容所為小鼠尋家的帖文，聽到牠微弱的低泣，加上得知一直沒人願領養牠，隨即萌生帶牠回家的念頭。Helen憶述首次跟義工通電話時，對方的一句話令她大感心酸，更加深她領養小鼠的決心，「老柴好像也知道自己被丟了，可能也認命了。」

現年逾10歲的小鼠去年被遺棄在公園內，在遇上Helen前已在收容所待了兩個月，可惜一直無人問津。在帶小鼠回家前，Helen的內心也曾經歷一番掙扎，因家中的3隻老犬去年才剛相繼離世，她怕仍未能走出陰霾。但她轉念一想，自己多年來有豐富照顧傷病老狗的經驗，有信心能照顧小鼠，遂終下定決心。

照顧小鼠僅半年，Helen已曾遇上不少冷言冷語，其中一名路人的說話讓她非常難忘，大嘆「深感某些人性實在可憎」。當時，對方好奇地詢問為何小鼠總低著頭駝著背，在Helen解釋後，對方卻冷冷地丟下一句：「可憐必有可恨處，才會被遺棄。」Helen隨即簡單回應「如果你的人生觀是這樣，你很可憐」，不與對方多作爭論。面對愛犬無故遭批評，Helen心疼地嘆道：「小鼠這樣遭到人類遺棄，還要承受外觀批評。」

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