章子怡擁北京兩億「宮廷級豪宅」　建千呎地庫任貓狗跑跳

巨星章子怡與老公汪峰吸金力驚人，在北京坐擁過億超級豪宅，寬敞得能輕易地容納他們一家8口。除了3名子女外，章子怡和汪峰亦有3隻毛孩，分別為兩貓一狗，為偌大的豪宅增添活力。

巨星章子怡與老公汪峰長住北京，近月因受新冠肺炎影響而多了待在家中，享受與貓狗和子女的天倫之樂，網民們亦因此有機會一窺他們價值兩億的豪宅內貌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

章子怡與老公汪峰在北京坐擁過億超級豪宅。（微博@章子怡）

▼▼▼▼▼點擊放大看章子怡超級豪宅內部▼▼▼▼▼

+ 24 + 23 + 22

章子怡和汪峰於北京的豪宅市值兩億人民幣（約港幣2.2億元），共有3層，包括過千呎地庫、無邊際泳池及私家後花園。即使他們一家連同寵物多達8口，也仍然住得寬敞。汪峰早前在網上分享與兩隻愛貓玩樂的片段，意外讓豪華地庫曝光。從影片中可見，地庫最少放置了兩部跑步機及4部「街機」，但仍有不少地方供貓貓跑跳，空間感十足。

自與汪峰結婚以來，章子怡先後誕下了一對子女，但她也從沒萌生棄養念頭，反而越養越多寵物。章子怡自2011年起就開始飼養貴婦狗「小姆哥」，多年來寵愛有加，不但會親自帶牠散步，更形容女兒「醒醒」和牠相處的畫面是「最美的畫面」。近月，他們家又增添了兩隻異國短毛貓，他們更特地在寬闊的大廳中架起豪華貓爬架，讓貓貓盡情玩樂。

▼▼▼▼點擊放大看舒淇豪宅內部，及一睹愛貓迷倒性感女神的超強魅力！▼▼▼▼