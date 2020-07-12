關之琳半山3000呎豪宅曝光　柴犬過奢豪生活　巨廳欣賞港島雙彩虹

現年57歲的「大美人」關之琳近年開始回復單身，家裏養了兩隻狗狗作伴，生活非常寫意。早前，她在社交平台分享一張雙彩虹的照片，意外令她的豪宅曝光於人前！

關之琳把雙彩虹照片上載至社文平台，令她的豪宅意外曝光。（Instagram圖片：rosamundkwan）

有「大美人」之稱的關之琳，家裏養了兩隻柴犬，分別是五歲的白柴「Whiskey」和四歲的黑柴「Coffee」，她更把兩隻狗狗稱為「小男友」，令不少男士感到非常羨慕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

關之琳與愛犬們一起居住在半山的地利根德閣，她在2017年購入位物業。該物業佔地3,000呎，市值約1.5億元！她的豪宅除了面向維多利亞港，坐擁海景，還有另有玄機，能讓狗狗們舒適地過生活！

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日前，香港多區在雨後出現雙彩虹，「大美人」關之琳亦捕捉到雙彩虹的美景，並上載到社交平台上。當時她正身處半山的住所，一張雙彩虹的照片意外令她的豪宅曝光於人前！據指，她當時就是被這片無敵美景所吸引而決定購入。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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