電梯遇混種小肥狗　鄰居3字形容牠身型　媽聽到秒爆笑：太幽默

鄰居的用詞真善良！台灣桃園中壢一名飼主Bella Austinmini日前下班，載著26kg重的米克斯（混種犬）Haper回家，就在搭電梯上樓時，一名鄰居驚見Haper身材超級肥嫩，不忍心直呼很胖，意外喊出「好寬喔～」，這三個字讓媽媽笑到不行，覺得鄰居也太幽默了。

照片中，乖巧的Haper跟著媽媽坐電梯，鄰居一進來就發現牠的噸位不簡單。媽媽笑說，「鄰居一看到Haper就很驚訝，第一個反應竟然說『哇～牠好寬喔』，真心覺得好好笑、好逗趣，真是熱情的鄰居。」

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媽媽說，「我知道她當下應該是想說『牠好胖』，但趕緊用詞修飾一下，就說好寬。」同時也提到，可愛Haper雖然大隻，但個性超級乖巧，看到陌生人不會亂吠。「我們管理室的人員也常說牠很乖，只是最近很多人都說牠變胖，還有同事竟然說，從Haper背後看很像豬。」

媽媽每天都需要上班，因此上班之前會把牠載去「安親班」，也就是阿嬤家照顧。由於阿嬤超疼愛Haper，所以常常煮很多豐盛料理給牠吃，造成Haper一天比一天還要肥壯。

媽媽將有趣的經驗分享在Facebook社團，網友看完紛紛回覆，「窄的比較好」、「好可愛的形容」、「鄰居很棒欸，不會說胖來形容」、「鄰居人真好，用詞真的很佛系，我女鵝都直接被說胖」、「很可愛的狗狗，很可愛的鄰居」、「鄰居說話很有藝術」。

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