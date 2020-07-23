【新冠肺炎】疫情大爆發！如不幸被隔離　寵物主人必知8件事

近期新冠肺炎COVID疫情再次爆發，令大家都人心惶惶。對於寵主來說，除了怕自己染上疾病外，更擔心家中毛孩沒人代為照顧。如果你也有這方面的憂慮，便要留意以下的懶人包，防患於未然。

對於寵主來說，除了擔心自己染病外，更擔心家中毛孩沒人照顧。

對於寵主來說，新冠肺炎除了會影響到自己外，亦隨時可能令家中毛孩沒人照顧。由於染病後需要隔離，而且可能是一段長時間，因此未雨綢繆並不是危言聳聽，而是有實際需要。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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寵主隔離漁護署接管毛孩

漁農自然護理署表示：

１. 如新冠狀病毒確診患者與貓狗同住，而家庭成員同時要送往隔離的話，將會把有關貓狗交予漁護署作檢疫觀察。

２. 如家庭成員在家中隔離，動物應安排留在家居隔離及觀察。

３. 如確診患者送往隔離後，無人照顧家中貓狗，漁護署將會安排暫時照顧。

由於不少寵主不放心將毛孩交托到漁護署，因此急切希望找到可靠的親朋暫時托管毛孩。如果臨時臨急未能找到合適的暫托人，現時坊間有機構提供義務暫托寵物服務，有關詳情請瀏覽相應機構網站：

愛領養動物中心

香港金毛會

沙律貓狗之家

由於疫情變化急劇，相關機構可能未必能及時提供義務暫托服務。有關服務可能隨時有變動，應直接向服務提供機構查詢。

▾▾▾美國紐約近日掀起有搶購寵物的熱潮，兩家當地大型的領養機構均表示，領養申請竟較疫症發生前上升10倍。這些人們領養貓狗，並不是為了防疫，全因在家隔離過份寂寞。▾▾▾