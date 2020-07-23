邊境牧羊犬狗一口氣生十胞胎　發文「徵領養」反被檢舉刪文

不少寵主都喜歡製作跟毛孩相關的手作。 台灣有位狗主日前幫家裏的邊境牧羊犬剃看後，靈機一觸，把牠的毛髮收集起來，製作出超萌的小手作。豈料她把小手作分享到facebook群組後，竟然馬上被版主刪文兼踢出群組，到底她做了什麼呢？

這天狗主幫邊境牧羊犬Vovo理毛後，靈機一動做出可愛小手作，結果引來小紛爭。（Instagram圖片：vovoeatingallda）

台灣姐妹花Mabel和TenTen家裏養了一隻邊境牧羊犬VOVO。日前，TenTen幫VOVO理毛後，發現牠的毛髮實在太多，於是收集起來打算做些手作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她靈機一觸，決定把毛髮做成某種超萌的玩意，還請VOVO配合，拍了一系列萌照，並上載到facebook群組跟狗友們分享，結果發文沒多久，她就被檢舉、刪文兼被踢出群組。到底她做了什麼呢？

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姐姐Mabel得悉此事後，立即發文幫她伸冤。她接受《香港01》訪問指：「她開玩笑說歡迎領養，但是群組有規定不能私自繁殖，會違反版規。有網友以為是真的，就檢舉我妹妹的帖文。」妹妹沒想到有人會當真，最後Mabel趕緊向群組的版主解釋，她才能重新加入群組。

因為太像真而誤踢出群組，令TenTen做的小手作在facebook群組裏紅起來，不少網民都大讚TenTen的手作，部分留言指：「好厲害，手好巧」、「就覺得案情不單純」、「超可愛的誤會」、「我剛差點要舉手領養」、「我也以為是真的」。

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金毛尋回犬的性格非常友善，可以跟男女老幼成為朋友，甚至可以跟其他小動物結成朋友。西班牙有隻金毛尋回犬便跟一對兔子夫婦成為朋友，而且還幫牠們照顧小兔，結果小兔竟因為牠一個舉動誤會牠是爸爸？

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如果狗狗叼著麵包，大家必定會覺得牠準備偷吃吧？事實上並非每隻狗都那麼嘴饞。美國有隻狗狗便自告奮勇成為麵包守護者，每當家人出門，牠都會把麵包叼出來，並把它帶到安全的地方，好好起看守，確保麵包平安無事，同時防止家裏其他寵物偷吃。

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