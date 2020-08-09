【柴犬】散步突然便意來襲　爸一個瘋狂舉動被狂讚「是真愛」

每位飼主也當然疼愛家中寵物，但每人也有不同的方式表達，日前一名狗主就在網上分享了一段和愛犬的影片，他在片段中無私的奉獻，隨即獲大批網民盛讚「果然是真愛！」

要是狗狗在散步時突然如廁，你會怎樣處理？大多數人應該也是準備報紙墊底，或待狗狗完事後在撿拾，但台灣網民智維日前就示範了另一種處理方式，令不少網民嘆為觀止。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「Coffee」現年一歲多。（受訪者提供）

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數天前，智維清早就帶著一歲多的柴犬「Coffee」外出散步。因Coffee通常也只會在晚上大便，於是他當時便輕裝上陣，連撿拾大便的膠袋也沒帶。然而，命運偏偏給了智維一個考驗，Coffee竟突然擺出大便的姿勢。千鈞一髮間，他做出一個驚人決定！

智維將這段奇遇記錄成影片，並和網民分享。網民看到他的行為後，紛紛大讚他偉大，並驚嘆他對Coffee絕對是真愛，「太佩服了，我無法」、「這柴爸真的很愛這柴柴」、「養柴的好榜樣」、「我會拿口罩啦」、「很有勇氣」。

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