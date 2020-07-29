【新冠肺炎】放狗懶人包　訓犬師教你安全放狗　散完步清潔大學問

新冠肺炎近日在港大型爆發，餐廳被禁堂食，而大眾亦減少外出。然而，一眾狗主還要顧及家中愛犬，難以足不出戶。如想在疫情期間安全地放狗，以下由資深訓犬師所提出的防疫建議正好大派用場！放狗後該如何幫毛孩清潔身體呢？就要留意愛協的抗疫清潔錦囊！

近日本港爆發第三波新冠肺炎疫情，每日確診人數大幅增至過百人，市民紛紛減少外出，避免染疫。對狗主而言，外出放狗已成每日任務，但面對疫情當前，也難免感到擔憂。資深訓犬師暨Pet Focus創辦人Derek Wong建議，如狗狗習慣只在外如廁，狗主應在安全情況下繼續放狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本地第三波疫情爆發。（資料圖片／余俊亮攝）

為了毛孩和自身的健康著想，就連放狗這種稀鬆平常事其實也暗藏要訣，由地點挑選到事後情潔也統統不能馬虎！

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愛協防疫小錦囊

「清潔」、「消毒」已經成為港人日常生活的指定動作，然而這些消毒、清潔劑卻含有大量化學物質，對寵物的健康構成風險。香港愛護動物協會副總監(獸醫服務)及首席獸醫桂珍表示，由於寵物體型細小，使牠們更靠近地毯或隱蔽的角落，有可接觸到有害健康的物質，過量攝取此類化學物質，甚至會導致寵物患癌、貧血、肝腎損害的風險。到底寵主應怎樣才能跟寵物一起安全抗疫呢？

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