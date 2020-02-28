新冠肺炎│狗狗對病毒呈弱陽性　寵物界群星一人一句籲勿棄養

漁護署今日（28日）凌晨發稿，指一位新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診者的家犬的口腔及鼻腔，對有關病毒測試呈弱陽性反應。消息令不少市民紛紛擔心會掀起棄養潮，《香港01》寵物頻道特地找來一眾寵物界名人及組織，為寵主們打氣，提醒大家切勿胡亂棄養。

漁護署今日公布，在一隻家犬的口鼻驗出對武漢肺炎病毒呈弱陽性反應，而其飼主正好是一名武漢肺炎確診者。該隻狗狗於2月26日被漁護署從大坑住所接走隔離，其口腔、鼻腔及肛門被抽取樣本進行有關病毒測試。結果顯示，狗狗的口腔及鼻腔樣本對病毒呈弱陽性反應，但牠並無任何相關病徵。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前確診的周巧兒曾表示有飼養狗隻，並公開合照。但不能確定此狗是否病毒呈弱陽性的狗隻。（網上圖片）

消息傳來，不少人都擔心社會即將出現棄養潮。毛孩守護者負責人Kent表示，近日棄養個案有上升趨勢，比以往增加一倍，推測與疫情爆發有關。

《香港01》寵物頻道《毛孩子：我們的故事》找來寵物界群星及組織，呼籲他們每人用一句說話，勸告寵主三思而後行，勿因一時寵物而胡亂棄養，且應盡力保護毛孩，保持個人清潔及衛生。

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世衛：沒證據顯示動物會感染新冠病毒

雖然狗狗身體部位被驗出帶有病毒，但世衛早前曾表示，目前並沒證據顯示狗貓等動物會感染新型冠狀病毒；但建議接觸寵物後，應用肥皂及清水洗手，減少病毒及細菌在寵物和人類之間的傳播。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，寵物狗口鼻對病毒呈弱陽性反應，並不代表狗狗已感染病毒，或只是確診患者的飛沫沾染到牠身上；NPV主席麥志豪亦同意此說法。

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