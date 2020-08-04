標準貴婦狗旅行團壯觀照曝光　21隻「巨嬰」出行　最難兼顧是這事

貴婦狗是香港最常見的狗種之一，通常港人養的都是玩具貴婦狗，不過體型龐大的標準貴婦狗在港可謂非常罕見。一名台灣網民日前就在網上上載了一群標準貴婦狗出遊的相片，旋即抓住網民目光，引起熱烈討論。

可愛的狗狗總能瞬間成為全場焦點，更何況是一大群巨型狗狗！台灣網民「甜媽」養有兩頭標準貴婦狗，分別名叫「甜筒」和「冰淇淋」。她在網上認識了一群志同道合的狗主，自此經常相約大家帶同家中的標準貴婦狗出遊，場面甚為壯觀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

多隻巨狗出遊，瞬間成為全場焦點！（受訪者提供）

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作為主辦人的甜媽日前（７月28日）再度與多名友人相約，攜同21隻標準貴婦狗，一同擠在旅遊巴內，出發往南投縣，浩浩蕩蕩的畫面令不少網民感到震撼。這群巨狗不管走到哪裏也能成為焦點，甜媽接受《香港01》訪問時表示：「路人瘋狂尖叫好可愛、好可愛！」

要一邊兼顧行程，一邊照顧巨狗們絕非易事，甜媽指旅行中的每分每秒也讓她畢生難忘，尤其是大合照時刻，她笑言：「要控制這些孩子可以看前面拍照很困難，我常常大叫到全身虛脫。」

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