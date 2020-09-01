雷頌德北歐風大宅曝光　柴犬在千呎花園任跑放電　每天過奢華生活

著名音樂雷頌德（Mark Lui）在去年（2019年）為了陪伴於英國升學的孩子，舉家移民英國，他更親自操刀設計其數千呎的英國大宅，其妻子更親力親為小花園鋪設草皮。 雷頌德家裏養了一貓一狗，柴犬Bear不時會在大宅穿梭，揭開牠超歎生活。

雷頌德英國大宅的大廳以綠白色為主，帶有強烈英式風格。（Instagram圖片：mark_lui147）

雷頌德（Mark Lui）去年（2019年）舉家移民到英國，全因他的三位兒子都在英國升學，所以索性全家移民到當地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，他在Instagram上公開了英國大宅的室內設計，其風格帶有北歐風格，並糅合現代的英式配件，表面看起來簡約舒適，但細節卻特顯其用心。他家裏養了一隻柴犬「Bear」，屋內有部份設計更為Bear而設，特別是廚房和花園！

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雖然Mark沒有公開英國大宅的面積，但從他的拍片可見，至少有數千呎！Bear在數千呎大宅遊玩，絕對能夠放足電，不過Mark仍然會帶Bear外出，帶牠在英國街頭漫步，生活相當寫意！

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前港姐亞軍吳婉芳早前為女兒慶祝生日，其家庭照被次子上載到Instagram後，引起網民熱烈討論，不少網民都認為她看起來非常年輕！有傳媒更揭開他們家住2萬呎豪宅的消息！原來二仔Lynus平日跟6隻狗狗游泳的泳池，正正就是他們家的私人泳池！

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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