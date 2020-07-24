TVB御用秘書何綺雲愛貓逝世1個月　她每天用最心酸方式懷念牠

被網民封為TVB「御用秘書」的何綺雲，近年在《愛回家之開心速遞》飾演「Ma姐」一角後，為人所熟悉。她除了是位演員，還是位愛貓之人，家裏不單養了5隻貓，閒時還會做貓義工，幫流浪貓絕育。 陪伴她16年貓咪「阿媚」在上月去世，她昨天（7月23日）在社交平台發文，指至今仍然非常思念牠。

「Ma姐」何綺雲家中養了5隻貓咪，其中1隻陪伴她16年的貓咪「阿媚」在上月不幸離世。她昨天（7月23日）在社交平台facebook及Instagram發文，指「媽媽已經度過咗瘋狂想念你和崩潰地哭的日子......」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她在文末加上hashtag「有一種痛叫思念」、「思念到無法呼吸」，即使阿媚離開一個月，她仍然非常掛念牠，甚至為此而感到心痛。除此之外，她每天回家都會都會做兩件事來懷念牠，全因她有一個信念......

▾▾▾何綺雲每天都做這兩件事來紀念阿媚，點撃圖片放大：揭開她的信念▾▾▾

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何綺雲是圈中的貓癡，她除了養貓之外，還經常親力親為幫流浪貓做「CCCP」（誘捕、絕育、回置），在她的社交平台不時會看她照顧流浪貓、幫流浪貓尋家。

她一向把貓咪視作親看待，這是阿媚的離開為她帶來一大打撃。幸好，有一班支持她的網民，在她發文後紛紛留言安慰，陪她度過這難關。

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藝人阮小儀所養芝娃娃「Dee Dee」去年6月病逝，過去一年來，小儀不但沒有忘記Dee Dee，更堅持每月寫信給牠，甚至在牠遺照前長期擺放狗零食。

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有網民最近便貼出了一張雲朵的照片，雲層的形狀看起來就好像一隻狗狗在仰望天際，不少狗主看完照片後都產生共鳴，原來狗狗真的上了天堂！

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