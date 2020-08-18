【柴犬】日本地獄三頭犬注視　媽一看這狗站姿便懂：牠們有目的

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柴犬總是讓你又愛又恨，牠們樣子有時候相當可愛，甚至帶點惹人憐憫的感覺。但如果你忽略牠，沒每天帶牠放電散步，牠便隨時化身成家中破壞王！這張來自日本網民分享的相片，三隻柴犬聚在一起，變成地獄三頭犬般，原來是暗示着主人要做一件事！

三隻萌柴化身成地獄三頭犬，這個動作背後原來是有意思！（twitter@GMJpaCSCbuIDYDw）

柴犬的臭皮氣，相信大家早已有聽聞。如果你一天沒帶牠們出門，家裏所有東西都會遭殃。日本有網民，分享了一張有趣的照片，就是家中3隻柴犬站在一起，被其他網民笑稱是地獄三頭犬，但媽媽卻苦笑回應：牠們這樣做是有目的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這3隻柴犬的真面目，以及為何牠們要站在一起呢？】

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雖然媽媽表示有壓力，但網民卻看得直呼可愛極了：「這不是地獄而是天堂啊！」、「帶地獄三頭犬出門一定很有霸氣」、「沒見過這麼可愛的地獄三頭犬」，還有網民注意到旁邊破掉的玻璃：「感覺牠們出來時，把地獄大門震開了」。

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開心分享！網民開心地分享他們遇到的地獄三頭犬圖片！

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