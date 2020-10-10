還以為秋田犬停止發育　狗狗體型半年後再進化　媽抱不動超崩潰

成長是一件很奇妙的事情，看着小狗慢慢長大，實在會令人很感動。在美國有對夫婦，滿心以為自己收養了一隻可愛小狗，殊不知只是半年時間，牠成長得很快，媽媽表示現在已再沒法把牠抱起來。

剛領養時，這秋田犬還像毛公仔般嬌小可愛。（fb@Dani Schweiger）

【點擊圖片放大看，這隻秋田犬才經過了半年時間，已變化這麼驚人，實在令媽媽感到生命的奇妙】

成長是一件很奇妙的事，尤其是像秋田犬這類狗狗，牠們小時候真的可愛嬌小得像毛公仔。但牠們成長速度很快，幾個月時間已變化很多。

因此，記得常常替毛孩拍照留念，看牠們慢慢成長，其實真的很感動。

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不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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