【流浪狗】魯肉飯換浪浪帶回家　一養21年媽向神明許最感動願望

好珍貴的21歲！台灣飼主唐馬告與老公7月24日帶著21歲愛犬奧米，走訪台灣苗栗通霄白沙屯拱天宮，以及台中的大甲鎮瀾宮參拜。由於奧米最近腸胃與牙齒不舒服，飯後喝水常常吐，因此爸爸憂心抱著牠，虔誠向媽祖婆祈福保佑，希望寶貝退化慢一點，「未來還要一起慢慢變老呢」！

媽媽唐馬告表示，當天趁著先生放假，廟宇遊客沒那麼多，就帶著4寶一起出去拜拜。「我們保佑奧米大姐姐身體健康、慢慢變老，希望慈悲的媽祖會聽到我們的心聲。」同時提到，當時一隻隻抱起來參拜，毛孩也都很乖，「奧米姐姐就整天笑咪咪，老了反而更可愛呢。」

點擊圖片看老狗與媽的溫馨生活

唐馬告說，家裡養的毛孩全是流浪狗，全盛時期有9隻，經過歲月流逝，現在只剩4隻。年紀最長的奧米姐姐，長期到動物醫院把脈吃中藥來保養身體。前陣子奧米有消化不良的問題，治療數月有明顯改善，不料最近又復發，並發現是牙齒問題所引發，目前已經吃藥、保健食品穩定下來。唐馬告表示，「奧米姐姐是家中最健康的毛孩，先前洗牙拔牙經驗都很快醒來，還被醫生讚稱『醒來就很有精神，真是不簡單啊』。」

家人對奧米照護很細心，天天餵食保健食品，也特別準備鮮食與飼料混充，例如水煮三文魚、吞拿魚、蔬菜等，磨成泥狀後給寶貝享用、補充營養。媽媽說，「醫生跟我們說，長壽的秘訣就是保持好心情、多散步運動，所以我們每天早晚都散步，每一周假日安排出遊，今年預計10月要去八天七夜的環島旅遊，所以牠真的很開心唷，每天嘴角都笑咪咪。」

家人與21歲的奧米「一起慢慢變老」。（ETtoday提供，圖／唐馬告授權）

唐馬告回憶道，21年前在彰化八卦山認養到奧米，奧米的媽媽是隻流浪狗。當時老公跟溫柔的狗媽媽說，「我用一碗魯肉飯跟你換一隻小狗好不好？」隨後狗媽媽淡定默認，沒有發出聲音與攻擊，願意讓飼主帶走奧米。唐說，「奧米媽媽真的很溫柔，老公隔天買一碗魯肉飯謝謝牠，牠馬上就吃光。」之後唐馬告夫妻定期上山看奧米媽媽，告訴對方「我們都有把奧米照顧的好好喔，請不要擔心」。

奧米陪爸爸媽媽將近21年，未來日子還會幸福下去。唐馬告說，「活到這個年紀真的不簡單，所以是國寶啊！牠陪伴我們，我們真的好幸福，要好好珍惜在一起的時光。」媽媽事後將奧米拜拜照片，分享到Facebook社團，許多網友紛紛湧來祝福。

網友留言表示，「21歲真的很不簡單」、「媽祖會保佑你的哦」、「很幸福遇到超愛你的主人，保佑你健康平安，可愛的21歲老奶奶」、「奧米奶奶超古錐（可愛）」、「珍惜在一起的時光」、「好珍貴的21歲」、「大甲媽祖婆會保佑」。

【相關文章：8個月大古代牧羊犬被棄街頭 前主人留字條：求為牠找好人家（按圖預覽）】

+ 14 + 14 + 14

【相關文章：老年狗狗照顧細節可影響壽命！一文看清照顧8歲+老犬的注意點（按圖預覽）】

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】