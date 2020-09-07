12歲芝娃娃主人離世　兩周仍無人知　汪缺水缺糧靠食人類屍體自救

動物與人一樣，一旦脆弱的心靈受創，都需要時間來慢慢平復心情，讓傷口結疤。早前外國有狗主在社交平台分享，4年前收養了一隻芝娃娃「Rumpelstiltskin」的一段悲慘故事。 Rumpelstiltskin的前主人幾年前在家離世，惟一直沒有人發現，被困在家的狗狗最後在缺水缺糧的飢餓情況下，只能吃主人屍體自救，從此心靈受創。

Rumpelstiltskin現時12歲，以往曾有一段悲傷的經歷，令牠非常自責。（facebook圖片：Tyfanee Fortuna）

狗主Tyfanee Fortuna表示，Rumpelstiltskin 的前主人幾年前不幸在家離世，長達2星期一直無人發現，面對缺乏糧食，死神來臨的情況下，牠只能迫於無奈地吃腐屍果腹。最後要到警方接報到場，揭發事件，Rumpelstiltskin才被拯救。事件令牠受到很大傷害，非常內疚，從此活在恐懼陰霾的日子下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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新主人Tyfanee Fortuna表示，現時Rumpelstiltskin已經12歲，但未來仍有許多難關要度過，她會與狗狗一起面對，讓Rumpelstiltskin重現昔日的笑容。

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無論是大狗小狗，牠們都是人類忠實的好友。近日，美國一位獨居老翁在家中突然中風，全身癱瘓沒法動彈。他用盡全力，趁着還有意識時向家中小狗求助，希望牠到屋外找幫手。沒想到牠真的明白了，走到附近的警衛面前，做出了一個動作，令人秘懂狗狗前來是找幫手的。

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毛孩就像人般，擁有豐富情感，當面對摯愛離去時，亦會傷感低落。13歲的芝娃娃「寶寶」上週猝逝，牠的老婆和兩名女兒日前出席其喪禮，並逐一向已安詳睡去的牠獻上最後一吻，場面感人。

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