小儀芝娃娃離世一年　長放零食等牠回來　寫13封催淚信寄到天堂

藝人阮小儀所養芝娃娃「Dee Dee」去年6月病逝，昨日（10日）正好是牠離世一周年的日子。向來愛狗如命的小儀在Instagram發表長文悼念愛犬，坦言仍十分掛念牠，真摯的文字令人動容。過去一年來，小儀不但沒有忘記Dee Dee，更堅持每月寫信給牠，甚至在牠遺照前長期擺放狗零食。

阮小儀是圈中著名狗奴，家中飼養兩隻芝娃娃多年。可惜15歲的「Dee Dee」去年健康急轉直下，最終於2019年6月10日病逝，剩下「細佬佬」陪在小儀身邊。昨日（10日）是Dee Dee離世滿一年的忌日，小儀在網上撰文悼念愛犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小儀愛犬「Dee Dee」離世一周年。（Instagram@kittyyuen）

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Dee Dee和小儀相伴多年，感情深厚，牠的死訊對小儀造成甚大打擊，久久未能走出傷痛。為了抒發對Dee Dee的掛念之情，小儀過去一年堅持每月寫信予牠，而且文末一定會加上「遮遮最愛deedee」作結，不捨之情不言而喻。另外，她和家人又會在Dee Dee的遺照放置狗零食，並定期更換，彷彿在等待Dee Dee隨時回來。

小儀昨日（10日）在網上撰文悼念愛犬。（Instagram@kittyyuen）

小儀在最新帖文中坦言，希望能透過寫信之舉逐漸平復：「每個月嘅10號，遮遮都刻意寫低一啲說話…或者係俾遮遮自己用時間去釋懷…但唔代表遮遮要忘記DeeDee你，而係遮遮希望自己可以將呢個痛心化成掛念。」不少藝人也紛紛留言安慰，如詹志文、譚杏藍、林欣彤，全部均為愛寵之人。

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