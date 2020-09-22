領養狗｜與好友一起被棄養　狗狗因病分隔　做人性舉動令義工落淚

狗狗之間的感情是很深厚的，尤其是相依為命的狗狗，誰也別想分開牠們。 美國邁阿密的動物收容中心，早前有隻狗狗一個人性舉動樂，這引起義工們的注意。原來，這狗狗的好朋友因病而與牠被迫分隔，牠思念着好友，完全沒心情吃東西。最後義工將兩狗狗暫托回家，只希望牠們能盡快找到新家庭。

我們要永遠在一起。(FB@Doghouse Rescue Academy)

事件由美國邁阿密戴德郡的Doghouse Rescue Academy分享出來，他們指9月中時，收容中心接收了兩隻被棄養的狗狗Schwabo與Rocky。牠們的主人在搬家後，才留意到新居業主不許養狗，最終主人把養了多年的狗狗遺棄在收容中心。

當義工帶狗狗去看獸醫，發現Rocky有關節炎問題，需要特別觀察，於是將兩狗分隔開。沒料到Schwabo在沒有Rocky在身旁時，卻行為異常引起了義工們的注意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟Schwabo做了什麼舉動，令義工們都被感動了】

+ 12 + 12 + 12

現時負責照顧兩狗的義工Jani Bradford表示，「Rocky是隻好動的狗狗，雖然年紀大了，但仍相當活躍。反而Schwabo喜歡賴在床上，看着好朋友Rocky在玩耍。Schwabo需要Rocky在身旁，只要Rocky在牠便會開心。」

現時Doghouse Rescue Academy已在Facebook上分享Schwabo與Rocky的資料，並要求有興趣的領養者，一定要將兩狗狗同時接走，不能讓牠們再次分開！

【任何狗狗都值得被愛，要時刻對毛孩好，如果已不愛，可以找動保機構協助，絕不應虐待。點擊圖片放大看，這隻狗狗是如何被虐待成這樣的！實在令人痛心！】