釣客買乾糧餵流浪小狗　黑狗媽秒暴衝　以為要被咬結果大驚喜

普遍的流浪貓狗都非常怕人，刻意跟人類保持距離，假如人類誤進牠們的「安全範圍」，牠們就會馬上張牙舞爪。 台灣有位釣客日前到海邊釣魚時，意外發現一窩小狗，當中有一隻好像跟她特別投緣，主動跟她求抱。這幕意外被狗媽看到後，牠竟然氣衝衝似的飛撲過來，想要攻擊她似的。

釣客在海邊遇到一窩小狗。（受訪者提供）

台灣網民高葆日前（9月23日）跟朋友到海邊釣魚，他們剛到釣點時，就遇到一隻黑狗對他們狂吠。她以為黑狗是怕陌生人，所以才會一直吠。沒想到，他們釣魚到中途，旁邊草叢裏就傳出奶狗的叫聲，小狗還一隻一隻慢慢走出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「當時有隻小黃狗很開心地跑過來我這邊，我把牠抱起來。」高葆接受《香港01》訪問時表示，她後來發現水溝隙縫有一隻小奶狗，於是便把牠救出來送回草叢，怕晚上太黑會掉進海裏，「沒多久，狗媽媽又開始對著我們一直吠，我們意識到是因為太靠近牠的寶寶了。」

放心不下回頭餵

高葆對這班小奶狗放不下心，於是翌日買了一點狗乾糧、罐頭回去餵牠們，豈料狗媽看到她在撒狗糧後，竟然一把撲過去，「我以為牠要攻擊我！」

▾▾▾惡狗媽看到釣客撒狗糧，竟撲過去？點撃圖片放大：看驚喜後續！▾▾▾

+ 11 + 11 + 11

「我當下心裏第一直覺就是趕快跑到車上，很怕狗媽媽會攻擊我。結果......我要怎麼跟我老公交代？」狗媽竟來送上大禮，令她超驚喜。她原本多買了一些狗糧，想餵給工作地點附近的流浪狗，不過她看到狗媽長得瘦弱，決定全部留給狗媽，「牠真的很瘦，奶水又好像不夠，只好把全部的罐頭跟乾糧都給狗媽媽吃。」

狗媽媽意識到她是個大好人，牠的眼神亦很明顯變得很溫柔。她把狗媽的故事發布到社交平台後，不少網民也請她收養這些有緣的狗狗，但礙於能力所限，她無法收養狗狗們，不過目前已經有其他網民幫忙，準備接走狗媽一家，幫牠們找個新家。

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

▼▼▼不止大貓有反差萌，大狗同樣極具魅力，點擊看小狗兩年內竟變80kg巨獸▼▼▼