身為貓奴，平時一定經常在家中被主子搗亂，入侵個人生活空間。如果家中只有一隻主子，應該都還可以接受。但若果好像這位日本網民般，飼養了６隻貓，家裡應該日日上演世紀大悲劇。這位網民指某天自己趴在地上溫書，起初身邊的６隻貓主子擔當小書僮伴讀的角色，但突然全部消失，原來牠們全部都跳上主人的敏感區，騷擾主人讀書，令她非常無奈。

日本網民家中養了６隻貓主子，牠們性格非常貪玩。（示意圖）

日本網民早前在家中埋頭苦讀，趴在地上溫書，身旁的６隻小主子陪在她隔離，一起溫書。表面上主子們似是在擔當小書僮伴讀的角色，但原來牠們中途不停騷擾主人，要主人放低書本陪牠們玩。最後牠們計劃失敗，竟然合謀一起做這個舉動，令主人無奈投降……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民看完主人照片後，紛紛笑指這一家的主子們非常可愛，是「甜蜜的負擔」、「成績不好也情有可原XD」、「有這麼可愛的家教也太幸福了吧！」、「是不是你的書比較好看」、「貓：媽媽的成績好像很糟」等等。

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每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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