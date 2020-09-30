貓美容│媽花百元買貓梳被嫌不舒服　這件10元清潔工具意外跑出

貓主子的心意，又豈能被人類隨便猜到？ 台灣有貓主過去買了不少名貴的貓梳，但家中貓主子全部不喜歡。她昨天買了一件清潔工具回家，結果貓咪竟用炙熱的眼神看著牠，原來牠喜歡的是這東西！

貓咪被廉價清潔工具征服了，令媽哭笑不得。（受訪者提供）

台灣網民宇晴昨天（9月28日）在社交平台分享了一段影片，指家中的貓咪平日都不願意梳毛，昨天卻被一個新買的「貓毛刷」征服了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

宇晴家裏養了五隻貓，她接受《香港01》訪問時表示，貓毛問題一直很嚴重，經常要梳毛或剃毛，所以買很多貓梳。「市面上看得見的，我都買過。買過一隻台幣380元（約港幣101元） ，加加減減家裏有15隻專門寵物用的梳子。」不過，貓咪們就是不願意梳毛。

昨日，她買了一個刷子回家，沒想到貓咪「呼嚕」看到這個刷子，就一直跟在身後，「我刷子才拿起來，牠馬上躺到床上，我索性梳了一下，沒想到有這種反應⋯⋯」呼嚕竟然超享受被刷子梳毛！

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「我一半開心、一半心碎，梳下來不是貓毛，是我心的碎片啊⋯⋯」宇晴今早試著用這把刷子幫其他貓咪梳毛，結果大家都很愛它，「我要再多買一隻家用的了，這隻就給牠們刷毛吧！」

她把呼嚕梳毛的影片分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，不到一天已經獲超過7千網民點讚，部分網民留言指「立即去買10支備用」、「要熱賣了」、「誰說便宜沒好貨」、「就像是花了2、3千買的貓跳檯，還不如外面回收紙箱一樣」、「決定買一支，好便宜喔」。

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崩潰了！女兒拜託媽買貓砂鏟，結果買了這個東西？

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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台灣有隻流浪貓為了討食物，每天幾次從B2地庫爬20層樓梯討吃，屋主不忍心牠繼續流離失所，於是決心收養牠。一年時間過去，貓咪竟然從瘦弱浪貓變身成肥白美少年！

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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