吳婉芳大坑2萬呎豪宅曝光　6隻狗狗有私家泳池　歎盡奢華生活

前港姐亞軍吳婉芳早前為女兒慶祝生日，其家庭照被次子上載到Instagram後，引起網民熱烈討論，不少網民都認為她看起來非常年輕！ 有傳媒更揭開他們家住2萬呎豪宅的消息！原來二仔Lynus平日跟6隻狗狗游泳的泳池，正正就是他們家的私人泳池！牠們平日生活到底有多歎呢？

前港姐亞軍吳婉芳近年已經甚少在媒體上露臉，她日前為女兒胡智晴（Helene）慶祝生日，其合照被二仔胡智同（Lynus）上載到Instagram，令她的近照曝光！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

吳婉芳現年已經52歲，不過她多年來駐顏有術，即使站在子女的身邊，看起來只像他們的姊姊，外表極為年輕。這張照片令吳婉芳大受傳媒關注，更揭開了他們家住大坑２萬尺豪宅的驚人消息！

吳婉芳與三位子女現居住於大坑道樓高八層的獨立屋，其總面積達1832平方米（約2萬平方尺），其地面為停車場，一樓為會所及泳池，其餘六層均為房間，頂樓則為空中花園！二仔Lynus養了6隻狗狗，還不時在IG大曬牠們的奢華生活！

這總面積近2萬呎，樓高8層的獨立屋就是吳婉芳的住所。（aedas圖片）

▾狗狗在2萬尺豪宅生活有多奢華？點撃圖片放大：看狗狗歎世界▾

+ 12 + 11 + 10

這棟豪宅在2013至2015年期間獲世界各地不同建築設計獎項，不單設計別出心裁，屋內更擺放無數藝術品！屋內外都像一間藝術館令人感到賞心悅目！

▾▾▾往下拉繼續看藝人寵物故事▾▾▾

汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

▾▾▾點擊圖片放大看，汪阿姐的豪宅，以及兩隻狗狗的生活空間▾▾▾

+ 19 + 18 + 17

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

▾▾▾點撃圖片放大：看張衞健的貓狗及豪宅奢華裝修！▾▾▾

+ 12 + 11 + 10

日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

▾▾▾點撃圖片放大：看木村家族與狗狗生活照▾▾▾

+ 31 + 30 + 29

▾▾▾點撃圖片放大：看張敬軒復古風大宅▾▾▾