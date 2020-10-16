寵物善終｜新田阿伯徒手挖唐狗內臟極恐怖　收屍人文哥認做狗主？

前日（10月14日）上午，元朗新田發生老伯徒手挖狗內臟事件。愛狗人士高小姐當時駕車駛經青山公路新田段對開，看到一隻唐狗伏屍馬路，懷疑被車撞斃。她見一位老伯把唐狗屍體拖至路邊，及後竟徒手取出內臟，並放進一個膠袋，欲將內臟帶走。 警方已接手調查，唐狗屍體將於下周送往城大動物醫療中心做解剖，動物收屍人文哥為了讓牠善終，竟然決定認做牠主人？

高小姐直斥老伯的行為離譜及殘忍，「成個人驚到震，未見過咁恐怖嘅人。」（林振華攝）

事發當日，高小姐疑老伯想帶狗內臟回家烹調，於是提出支持100元給他「買嘢食」，對方同意並送下膠袋，尾隨高小姐到私家車領錢。結果老伯出爾反爾，離開途中又撿起那袋狗內臟，高小姐一邊喝止、一邊追上前，終把狗內臟取回，並聯絡動物收屍人「文哥」到場收屍。

文哥接受《香港01》訪問時表示，第一次遇到這樣的情況：「經常遇到狗狗被車撞到後，內臟散晒、跌晒出嚟，但無試過成袋內臟（心肝脾肺）咁放係度。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收屍人文哥認做狗主（林振華攝）

▾文哥為何要認做唐狗主人？點撃圖片放大：看原因（有狗屍照片慎入）▾

+ 4 + 4 + 4

事件經初步調查後，於昨日上午在落馬洲米埔隴村拘捕一名67歲本地男子，涉嫌虐待動物被捕。警方指會嚴肅處理該宗案件，現交由邊界警區重案組（處理殘酷對待動物案件的專責調查隊）跟進。據了解男子警誡下否認指控，聲稱只想幫隻狗善後。

目前狗屍正存放於寵物善終公司，下周將會由警方帶走並送往城大動物醫療中心做解剖，短時間內都無法做火化，文哥表示：「我送往生毛孩離開，都會想佢安安樂樂咁走，但佢解剖完應該會成隻散晒。第一次發生呢啲事，希望唔好再有呢啲事發生。」

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

日前，毛孩守護者接到市民求助，於北區醫院附近拯救了一隻患有嚴重口腔炎的貓咪。及後更於社交平台分享牠的身世，揭開一位無名英雌的故事。

▾▾▾李小姐最後的心願竟然跟流浪貓狗有關？點撃圖片放大：看詳情▾▾▾

+ 3 + 3 + 3

日前，動保團體「毛孩守護者」接到求助，指堅尼地城山邊有隻橘貓，頭頂長了一個大腫瘤，急需醫治。創辨人Kent到場後，卻被當區的好心人阻止，指山邊才是貓咪的家──經過一輪周旋，Kent逐把橘貓帶走，並把牠送到診所。經醫生檢查，發現牠頭頂那顆「大饅頭」竟然是...