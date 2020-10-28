魔天使│熟睡時腳邊有熱感　媽將異物一腳踢飛　醒後爆粗超後悔

很多主人都喜歡與毛孩睡覺，特別是在冬天的時候，更可以在主子身上取暖呢！ 台灣有狗主在社交平台表示，早前她在家中睡覺時，半睡半醒之間，感覺到床尾有一團怪東西，擋著自己的腳邊。於是她下意識踢了幾腳，想把它踢下床，但不成功。後來才醒覺狗狗好像就睡在她的腳邊，她秒速開燈，結果就看到狗狗在床尾用超不爽的眼神，怒視著自己，令她非常後悔。

JuNi現時11歲，長得非常可愛，但原來性格很惡，經常兇媽媽。（Facebook@流氓JuNi的生活日常）

狗主許小姐表示，家中養了一隻11歲的魔天使「JuNi」，牠脾氣不好，也不愛親人，非常有個性。JuNi平時最愛黏著嫲嫲，當家裡沒人時，牠才會勉強黏媽媽一下。許小姐指，JuNi在家很厭世，常常在床角睡覺，睡覺時會打呼嚕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前天氣較冷，有一晚許小姐跟JuNi都睡得非常熟，媽媽睡到半醒下，突然感覺到腳邊有東西擋著，於是她踢了一下，卻踢不走那東西。她再踢了一下，此時聽到床尾出現低吼聲。當她準備踢第三下時，就感覺到雙腳毛毛的，而且有東西在動！許小姐睜開眼睛，才驚醒狗狗一直睡在床尾……

▾▾▾點擊圖片放大看，魔天使狗狗上秒還在熟睡，下秒被媽媽踢到後，隨即展示超不爽眼神怒視媽媽！▾▾▾

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許小姐指，當下覺得JuNi有生氣，並且感覺到牠有抓著床，怕自己會跌下去，令她覺得內疚又好笑。她表示，天氣冷的時候，搭配JuNi的打呼聲會令自己更好睡，雙腳又可以摸著牠溫暖又毛毛的身體， 所以她很喜歡跟狗狗一起睡。

網民看了JuNi的照片紛紛笑指「粗心麻麻，juni怨念很深」、「你居然敢吵牠睡覺，牠沒咬妳就偷笑了」、「好膽妳再踢踢看」。

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