黃心美任外甥女欺負魔天使　IG稱狗「超犯賤」　訓犬師拆解5錯處

藝人黃心穎的胞姊黃心慧在今年1月誕下女兒「豆豆」，大家姐黃心美（Scarlett）從此升格成「大姨媽」，她在抗疫期間經常留家照顧外甥女，更會在社交平台上大曬BB相！ 黃心美飼養的四隻摩天使亦時常出現在豆豆身邊，牠們時常被豆豆用手扯毛、用腳踢身體。早前，黃心美更在限時動態上載狗狗被「欺負」的片段，更直指狗狗「超犯賤」，惹來一眾網民抨擊。

外甥女「豆豆」出現後，狗狗們明顯失寵了。（Instagram圖片：scarlett328）

黃心美的外甥女「豆豆」在今年初出生，自此她跟4隻摩天使便一起擔當保母的責任，整天守候在豆豆身邊。在她的Instagram上，幾乎每天都可以見到豆豆的照片、影片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，她在限時動態分享豆豆和魔天使Muffin互動的影片，片中可以看到豆豆不單抓著Muffin的毛髮，而且還不時用腳踢牠。黃心美更在影片寫上「Muffin係超犯賤㗎！」、「堅係犯賤㗎！」、「Muffin犯賤嘅底可以話係根深蒂固！」用語令一眾網民、寵主超生氣，更有網民留言指她「唔好大教壞細」。

資深訓犬師暨Pet Focus創辦人Derek Wong接受《香港01》訪問時認為，BB並不是刻意傷害狗隻，或故意讓牠承受痛苦，而BB的力度亦未必會令到狗隻受傷，但有機會惹牠生氣，所以狗主應及早重複教導小朋友，如何正確跟狗隻相處。他更提出5招小朋友與狗相處秘訣給大家參考：

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他續指，狗主應該及早教導小朋友輕柔地觸摸狗隻，順著牠毛髮的方向，從頭部開始掃向背部。他提醒狗主不應讓小朋友與狗獨處，即使狗隻性格再溫和，也有機會因小朋友無意的行為、舉動而生氣，而做出攻擊的行為。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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