大學生恐怖虐貓　自拍噬尾、掟貓後瘋笑　神探網民24小時緝他歸案

可以不愛，但請不要傷害。近日有一條虐貓影片在社交平台瘋傳，一名男大學生在家中故意咬貓咪的尾巴，令貓咪發怒，向他哈氣，之後更用力拍打貓咪，再將牠掟在地上，用力踩上一腳。旁邊正在拍片的朋友亦嘻笑打鬧，表現得非常興奮，施虐影片令網民氣瘋，他們靠著聰明才智，24小時內終將男大生緝拿歸案。

台灣一名亞洲大學的男學生日前在家中虐貓，並叫朋友將過程拍下，影片隨後在社交平台瘋傳。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

台灣一名亞洲大學的三年級男學生日前在家中虐貓，並叫朋友將過程拍下，影片隨後在社交平台瘋傳。從影片中可見，男大生先咬貓咪尾巴，激怒貓咪，令牠向男子哈氣。之後他更大力拍打貓咪，還說「牠一對我哈氣，我就超賭爛」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他再摔貓落地，用力踩上貓身。旁邊正在拍片的朋友亦嘻笑打鬧，指「挖！開始了」、「打牠」、「輕一點啦，我都沒這樣打過貓，這樣看我不算虐貓了吧。」

網民看到施虐影片後，非常生氣，指「你咬貓的尾巴他只是哈氣有什麼錯」、「這個人太過分」、「看了生氣跟不忍，根本不敢再繼續看」、「天啊，這樣踩，脊椎還能正常嗎」，並瞬速用超聰明方法，將男大生緝拿歸案。

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台灣動保人士鄭又瑋表示，得知消息後立刻開車到台中，他指貓咪現在外表看似沒有受傷，但是否有內傷仍然不清楚，目前由動保處人員照顧貓咪，並將會帶貓咪到診所檢查。網民知道貓咪被救後，紛紛指「要重罰，好壞喔」、「貓咪可能會有憂鬱症喔！要帶去看醫生，多關心他」、「貓沒事就好，這麽可愛還做這種事是不是人啊，謝謝好心人救援」。

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香港以往發生多宗虐畜案，當中5宗案件的審訊結果及罰則，部分即使有動物被害死，犯人亦無需坐監。

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