為英國短毛貓加透明窗花　20萬改造355呎屋　簡約風裝修逐個位睇

在香港，人人都想有一個安樂窩，不過大家在裝修的時候，又會否考慮到家中的貓咪呢？ 日前，有位貓主在社交平台分享了家居裝修新設計，把350呎蝸居改造成幸福溫暖的安樂窩。

貓主花20萬打造人貓共用的安樂窩。（受訪者提供）

貓主張小姐在18年前購入位於大埔區的私人屋苑，單位樓齡約28年，實用面積355呎，是張小姐與丈夫的溫馨小窩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他們在近年養了兩隻英國短貓，分別是3歲半的「包包」和3歲「豆釘」。今年初，他們決定為愛巢來一個小翻新，更換家中舊家具、電器，在家居的佈置上亦會花心思在兩隻貓咪身上，精心打造人貓共用的安樂窩！她接受《香港01》訪問時表示，她最滿意就是為貓而設的透明窗花：「除左貴，無嘢投訴。」

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張小姐透露這次小翻耗時接近5個月，全屋家具、電器約花費20萬元，她最滿意是把窗台改裝成貓咪的飲食區。至於貓咪，牠們最滿意莫過於貓箱，牠們時常躲進去，「成日見佢哋走入啲窿度，又瓹個頭出嚟，好攪笑。」

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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