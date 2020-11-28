貓咪最可愛的時刻排行Top6　第一位是所有貓主都渴望遇到？

根據國外的神秘傳說，上帝對貓咪有格外的偏愛，貓咪腦門上的三條豎線就是上帝擼貓時留下的痕跡。也難怪，貓咪長得那麼小，卻集合了各種「神性」的優點：高貴、冷艷、獨立、溫柔，以及最最重要的，機！智！然而有一句話說得好，常在河邊走，那能不濕鞋？就算是如此高冷機智的神獸，自從選了人類這麼蠢的主子，果然也淪為了一個蠢萌的小可愛。下面這六個貓咪最蠢的瞬間，你家的機智貓肯定也有過吧？

六個貓咪最蠢萌的瞬間（按圖即看）▼▼▼

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第6位：貓薄荷

貓薄荷這種有趣植物可以瞬間破壞貓咪的高冷氣質，看到平時一本正經的貓咪在地上擠眉弄眼、摸爬滾打，竟然多少有點心疼牠。然而最珍貴的還是牠清醒過來之後，一臉「甚麼情況我失態了」的懊悔表情，簡直蠢出天際好嗎！因為只有一半的貓咪會對貓薄荷起反應，所以只能排行第六。

第5位：起床氣

我不想我不想我不想起床，雖然身體已經起床了，但貓的心靈還在遙遠世界隨風奔跑。所以，偶爾犯點蠢也是理所當然的。再說，這不叫蠢，這叫呆萌，充分彰顯了貓貓的可愛氣質，在哪裡摔倒，就在哪裡躺下睡一覺再起來。把沉睡中的貓咪叫醒，起床氣更明顯啊！但是貓咪會不樂意的，所以排名第五。

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第4位：各種鏡子

發明鏡子這個東西，就是為了折騰我們的貓對吧？記得那是個陰森的早晨，本喵在家裡發現了一隻長得和我一樣的貓！你是誰？騙貓的不止是鏡子，還有各種像鏡子一樣的東西，顯示屏啦、冰面啦。曾經我家貓追電視裡的足球，最終把昂貴的液晶屏幕弄碎了！你以為這就已經夠蠢了？貓們才不承認呢！排名第四！

第3位：吃驚

貓真的很奇怪，牠們看起來那麼威武，膽子大，卻害怕一些特別奇怪的東西，黃瓜、茄子、壓面棍……立刻向貓咪證明牠是最笨的。讓貓起飛的不僅僅是條形物，貓咪的警惕性太強啦，各種事兒都能嚇得牠一驚一咋！看著雖好玩，但我們要認真地說一句：不要嚇唬貓咪啊！這樣做對貓咪健康不好，可能會引起應激的，不要盲玩牠了，只能排第三。

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第2位：跳躍失誤

旋轉，跳躍，我閉著眼，貓整天上躥下跳，遲早就有翻車的時候。在自己最擅長的領域失誤，這一刻，才是貓最最蠢的瞬間啊！

第1位: 選擇愛你

貓咪如此冰雪聰明，這輩子做最蠢的事，大概就是選了人類這樣的傻主人。「嗨呀！大膽鏟屎官，竟然又調戲朕！」

主人寶貝，貓咪也只能跟著配合，你以為我真的不知道這是陷阱？配合你玩一下而已！床頭吵架床尾和，不管主人怎麼惹牠丶不管怎樣調戲牠丶不管怎樣沒有底線地「欺負」牠，牠也只會生你一小會兒的氣。生氣了，發脾氣了，跳到高處不理你了，然而過一會，又會裝作不經意地爬到床上，打起呼嚕，好像在說「喔，原諒你了，來抱我吧！」

如此高冷的神獸，對自己的小貓孩子都沒這麼好，怕是在全宇宙的範圍內，貓咪只有對人類的容忍度才這麼高吧！唉，真的沒辦法，誰讓牠愛上你了呢！

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