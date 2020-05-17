【貓行為】看見這5個行為　便知道貓在偷偷關心你

貓咪給人的感覺，一向不如狗來的友善，甚至擁有「冷漠」、「高傲」的形象，愛自己勝過任何人。然而，事實真是如此嗎？除了貓咪天生獨立的性格外，根據研究，進化歷史也是重要因素之一；狗狗被馴服的時間點為30000年前，而貓咪的家養歷史則僅有10000年。 文：凱小姐／滔客

許多飼主經過長時間與貓咪相處，漸漸瞭解貓咪的可愛之處，甚至在高冷外表下所隱藏的溫暖，其實是關心的表現（按圖了解）↓↓↓

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貓咪時常目不轉睛的盯著飼主看，可以藉著飼主的表情，感受情緒的變化（unsplash@cong h）

1. 在你面前走來走去

家貓一天平均巡邏兩次，不但領地意識強烈，更是對飼主提供的家認同的表現。對狗狗而言，主人是牠的全部；但是對貓咪來說，生活環境是最重要的，環境的變化會導致牠的不安。就算貓咪巡邏的頻率隨著年紀增長而減少，然而基於狩獵的本能，牠依然會站在高處觀察周遭環境的變化。雖然牠什麼也沒說， 但是對於飼主及這個家，卻也是一種關心的表現。

2. 不斷對你發出喵喵喵的叫聲

貓咪之間其實不靠喵喵叫來傳遞訊息，而是靠著氣味、肢體語言來表達。所以當愛貓對著飼主喵喵叫，除了討食物、討摸摸，更是提醒飼主注意些什麼，若您是剛回家甚至心情不好的時候，很有可能是歡迎您及關心您的表現。

3. 在你的腳邊磨蹭

經過與貓咪的相處，許多飼主對於貓咪磨蹭的行為感到好奇。其實磨蹭的行為對貓咪來說，頗有宣示主權的意味；貓咪喜歡藉著磨蹭，於物品及飼主的身上留下自己的氣味，除了獲取環境中的安全感，對於飼主更是一種認同及關心的表現。

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4. 視線離不開的望著你

貓咪時常目不轉睛的盯著飼主看，除了基本需求未被滿足、對於生活環境的要求之外，其實貓咪擁有比人類更敏銳的五感，可以藉著飼主的表情，感受情緒的變化，判斷是否能靠近飼主，或是靜靜的陪伴著。

5. 當你情緒低落時，貓咪的活動量跟著降低

貓咪可以根據敏銳的五感，綜合所接收到的訊息，總結成有用的資訊。因此當飼主的表情、聲音、行為發生改變，貓咪便會藉由感官判斷飼主心情的好與壞，相當會察言觀色。所以，當飼主們突然發現自家的愛貓，食慾降低、總是與您保持距離，或許該想想，自己是否因為糟糕的情緒，影響了關心您的貓咪。

貓咪是相當具有靈性的哺乳類動物，雖然馴服的時間沒有狗狗來得長，卻不會影響貓奴們對牠們的喜愛。身為飼主的貓奴們要是能讀懂貓咪表達關心的方式，相信一定更加珍惜這份情誼。

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