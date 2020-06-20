【貓狗知識】常對貓狗自言自語是愚蠢行為？　專家一句打破傳言

很多主人常常喜歡對着狗狗說話，這樣的行為似乎在建立一種兩人之間的語言，那老與小的對話樣子在旁人眼中似乎有點funny~不過，已經有科學家揭露這是高智商的行為耶！行為學教授也表示，這種「擬人化」的行為過程，使人類在地球上變得聰明和獨一無二喔！

美國芝加哥大學行為學家尼古拉斯埃普利(Nicholas Epley)闡述，主人與寵物說話是一種動腦的過程，這過程在試圖將這些行為「擬人化」，這使人類將智慧用到極致以為了和其他生物區隔。他亦指出，如果將動物視為擁有和人類一樣思維的對象，動物或許能夠明白你在說什麼。

埃普利更說道：「儘管歷史曾試圖將這種擬人化視為幼稚和愚蠢行為的標誌，但事實上這是一種使人類在地球上變得聰明和獨一無二的自然傾向。」

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研究認為，這種擬人化傾向是人類大腦程序化的結果，是一種看待和接受他人的能力，當這種能力用在動物時，我們就會賦予牠們「思維」。人類為了與毛小孩建立連接所做的行為，這樣也可以讓我們與毛小孩更加親密。

所以說，這樣喜歡與寵物說話的人，通常都擅於觀察身邊的事物，也比起一般人有着更加豐富的想像力，而將人類的心理和行為加諸在動物身上，也會是一種同理心的表現。

總結來說，即使你也會對着植物、無生命的物體說話，科學家已經為你澄清，你可能就是比一般人智商還要高的人~以及你也只是太喜愛這個「對象」了，才會越想要與對方進行思想接觸而已，以後可以不必再壓抑這種天賦囉。

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