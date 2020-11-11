山貓被「六傻」照顧養大　每天被汪包圍　受感染連行為都變幼稚？

兩個人相處久了，習性總會慢慢變得相似，原來對貓狗來說，也是如此。 在俄羅斯，有喜歡養貓咪的女子，卻因機緣巧合的情況下，竟然是先養了一堆狗狗。不知不覺間家裏已有8隻大狗，好不熱鬧。這時她還是覺得要養貓咪以圓心願，但又擔心一般貓咪沒法適應，因此遲遲未有付諸行動。但命運是很有趣的，早前她便皮草農場，救起了一隻山貓，結果家中第一隻貓咪終於出現了。

這個熱鬧的毛孩家庭來自俄羅斯，女主人Anastasia Poznyak在家裏養了兩貓八狗以及三隻馬，每天打理牠們的起居飲食，已忙得喘不過氣來，但她還是樂在其中，因為這些都是她心愛的毛孩。

Anastasia坦言表示，從小時候開始她便是貓派的，但不知為何最先迎回家裏的都是狗狗。隨着家裏養了6隻雪橇，一隻西摩犬，再加上一隻北方因紐特犬，這時她很想一圓自己夢想，在家裏養貓咪。沒料到在機緣巧合下，她接了一隻小山貓回家。從此一堆貓狗在家融洽相處，家裏成了毛孩樂園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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山貓：猞猁屬（學名：Lynx），短尾胸腹白毛耳尖黑毛，也稱大山貓、林㹭，是哺乳綱食肉目貓科的一屬。

山貓兄妹的相片實在很可愛，但其實牠們破壞力驚人，需要耗費相當大的精力照顧與訓練，比養家貓困難多了。但Anastasia很有耐心毅力，把兩隻山貓照顧得很周全，牠們才能展露出如此可愛的一面。

網民看到照片後，都被山貓們溫馨畫面所迷倒，「這個撞頭遊戲怎麼能如此可愛」、「就是被二哈影響，所以行為才會這麼萌」、「媽媽很有愛，把家中毛孩照顧得很好」、「絕對是二哈把山貓帶壞了，我深信！」

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來自立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的女子Diana Grib，她家裏便養了德牧和雪貂，雖然兩者體型和品種差異很大，但無損彼此感情，親密如兄弟。

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友情是不分種族的。刺蝟Herbee與貓咪Audree一見如故，很快便成了好朋友。無論是吃東西、玩耍又或是睡覺，牠們都喜歡黏在一起，是密不可分的好拍擋。

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