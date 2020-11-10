面對著寵物一直身體健康，突然被告知患上癌症末期，時日無多，你又會有什麼感受？ 台灣貓主早前在社交平台表示，家中愛貓上星期因大腸癌離世。她指貓咪一向健康，惟免疫力較差，換季時容易出毛病，主人亦有定時帶牠做身體檢查。誰知幾個月前愛貓開始食慾減退，經檢查後確診大腸癌末期，壽命不到一個月，令她悲慟不已。貓咪情況惡化得很快，彌留前更向傳心師說出牠最痛心的遺願……

美國短毛貓狐狸今年10歲，性格活潑好動，長得很帥氣。（受訪者提供）

貓主Evily接受《香港01》訪問時表示：「牠最古靈精怪，很愛到神桌喝神水，亦喜歡喝我用針筒餵的水，每次都吵著要喝水，很愛說話。」Evily指，狐狸從小開始免疫力較差，6月底時有點咳嗽，家人特地帶牠去有設備的診所看醫生，順便做了周詳的體檢，指數都很理想，吃藥幾天也就痊癒了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Evily：「踏入秋天轉涼，我當時想替牠補充免疫力，換了同品牌較好的乾糧，結果挑嘴的狐狸不太喜歡吃，更開始嘔吐，我也不確定牠是換季敏感或是換毛。」

獸醫：壽命不到一個月

狐狸開始食慾減退，Evily帶牠看醫生，獲獸醫告知狐狸確診大腸癌末期。Evily：「狐狸的腸子、膽、肺都有腫瘤，我接受不到，才3個月的時間啊！」後來狐狸體重下降，獸醫指牠情況不樂觀，估計壽命不到一個月，叮囑Evily做定心理準備。狐狸情況惡化得很快，連走路上廁所都有問題，Evily的姐姐在狐狸彌留前跟牠傳心，狐狸竟向姐姐說出自己最痛心的遺願……

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病情3個月極速轉壞

Evily指，在狐狸離世當天，還租了氧氣機給牠，想不到牠只用了半天就走了，連止痛藥也來不及去買給牠吃。Evily：「一切都發生得太突然，健康到癌末才過了3個月，確診到牠離世也才3星期，很多的來不及，措手不及，心理準備不及…….」Evily表示，現在只能替心愛的狐狸好好祈福，希望牠走得安心， 牠永遠是我們的寶貝。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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