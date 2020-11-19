汪明荃西貢獨立屋天台曬名牌手袋　Burberry包包也不及唐狗珍貴？

汪明荃（汪阿姐）近日趁天氣晴朗，先後在西貢市值一億的獨立屋，曬完名牌衫又曬名牌手袋，整個天台都放滿了汪阿姐的包包。憑汪阿姐在IG分享照片可見，她擁有的手袋數量超過50個，價值分分鐘過千萬元！ 不過對汪阿姐來說，這些名牌包包再昂貴，都比不上她兩隻唐狗CoCo和Bingo珍貴！汪阿姐一邊整理包包，一邊跟兩隻狗狗玩耍，旁邊的包包更彷彿是佈景板。

（Instagram圖片：wang_liza）

年屆73歲的汪明荃（汪阿姐），現時與丈夫羅家英和兩隻唐狗「CoCo」、「Bingo」居住在西頁市值一億的3層獨立屋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前（11月16日），汪阿姐趁著天清氣朗，於是在天台大曬名牌包包。從汪阿姐IG分享的照片可以看到，整張桌子都擠滿了名牌手袋，目測超過50個，價值分分鐘超過1千萬！不過這些包包再昂貴，都不及兩隻狗狗重要！

CoCo和Bingo一直陪伴在汪阿姐身邊，成為她「小型花生騷」的粉絲，每當汪阿姐揹起一個手袋，牠們都會專注地看著，難怪汪阿姐隨後不禁把手袋們晾在一旁，跟兩隻愛犬拍照、玩耍！正所謂生命無分貴賤，雖然CoCo和Bingo都是唐狗，但汪阿姐把牠們視如己出！

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唐狗身體健康更長壽

羅家英近年接受訪問，透露汪阿姐以前曾因狗狗離世而不開心。因此，再養狗的話，一定養唐狗，因為唐狗比較不易生病，所以他們一起收養了兩隻唐狗，牠們就是「Co Co」和「Bingo」。

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同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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同場加映：Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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