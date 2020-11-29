唐貓｜白貓美人山路險被撞　爸與正宮談判讓小三入屋　結局...

遇到願意跟你回家的浪浪，是一個緣份，一於收編吧！ 台灣有網民在社交平台表示，早前在山路遇到一隻純白美麗唐貓「下酒菜」差點被車撞，於是就希望給牠一個家，秒速決定收編並帶牠看醫生。誰知家中另一隻黑貓「咕嚕咕」非常生氣，盯著廁所裡的下酒菜，再望了主人一眼，疑似不滿他未經自己同意，就帶小三貓回家：「你給我解釋清楚！」，令主人很是無奈。

下酒菜2個月大，樣子很可愛。（Facebook@咕嚕咕嚕咕）

貓主鄭鈞文接受《香港01》訪問時表示，黑貓咕嚕咕現時5歲，當初也是在山上撿回來，牠不親貓但親人。日前爸爸在山路上見到下酒菜差點被車撞，他立即停車查看，乖巧的下酒菜就馬上跑來腳邊撒嬌：「牠雖然是流浪貓，但非常乾淨，雙眼又大又圓，長得很是漂亮。」鄭鈞文隨即帶牠看醫生並決定收編。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

回家後， 「正宮貓」咕嚕咕見到新來的漂亮貓咪下酒菜非常不開心，擔心自己的地位會被動搖，盯著廁所裡的下酒菜。鄭鈞文：「牠們兩隻首次見面，就不甘示弱地向對方哈氣，我只好先分開牠們，並告訴咕嚕咕，下酒菜身世非常可憐，牠是姐姐，要幫忙照顧牠。」爸爸與正宮談判後，咕嚕咕究竟有沒有退讓呢？

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網民看到相片後，紛紛笑指「左擁右抱坐享齊貓之福，真讓人羨慕啊！」、「我覺得下酒菜會變成重點色的美貓喲」、「直接坦言是......小三」、「可愛的小三」、「你們都是主人，畜生是我，是奴才」、「貓：你從實招來吧！為什麼帶這女的回家？想納妾？」、「這下有得吵了，當夾心餅乾，哈哈哈」、「咕嚕咕應該在你後面很火」「才2個月？那麼年輕，你一定是嫌我老了」。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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【同場加映：浪貓被收編後，會是脫胎換骨】

這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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