油麻地偷貓｜白貓證人目擊幼貓被大媽偷　媽揭開兩貓超親密關係

油麻地果欄日前 (11月17日) 發生偷貓案，一隻兩個月大的黑白幼貓「亞寶」，被一名穿紅色上衣的婦人捉走。當時亞寶與另一隻白貓在鐵閘入面玩，同伴白貓全程目擊，並一度四處張望，尋求途人幫助，可惜最終無人發現。貓主Maggie Lee指亞寶被偷後，白貓連日來茶飯不思，終日在鋪頭尋貓，並揭開兩貓超親密關係……

亞寶是一隻黑白幼貓，出生不久，樣子可愛帥氣。（Facebook＠Maggie Lee）

果欄貓主Maggie Lee接受《香港01》訪問時表示，愛貓「亞寶」9月15號出世，剛剛兩個月大，性格活潑親人：「我好擔心亞寶，之前聽人講過有人會捉兩個月至五個月大的幼貓餵蟒蛇。我已經報警，但警方暫時未有任何新進展，希望阿婆快啲俾返亞寶我。我對阿婆無咩印象，可能佢係附近嘅居民，無幫襯過我哋。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

目擊幼貓被紅衣大媽偷走，白貓當時已經立即跑出來，盯著婦人，並四處張望，尋求途人幫助，可惜最終無人發現，只能目送同伴被擄。無能為力的白貓連日來茶飯不思，胃口轉差，終日在鋪頭尋貓，原來兩隻貓之間有超親密關係……

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Maggie Lee指最近果欄接二連三出現幼貓失蹤事件：「我不肯定是否同一人做，但據我所知，其他果欄的貓仍然未有下落。」她呼籲市民提供線索，並希望亞寶平安，以及該名女士能良心發現，將亞寶歸還給她。

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