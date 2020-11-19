油麻地偷貓｜紅衣大媽扮玩　下秒擄走黑白幼貓　媽恐寶貝被餵蟒蛇

油麻地果欄平時熙來攘往，非常熱鬧，是許多流浪貓的住所。 最近果欄接二連三出現幼貓失蹤事件，前日(11月17日)有檔主舖頭入面一隻兩個月大的黑白幼貓失蹤。主人翻查閉路電視片段，發現當日下午有一名穿紅色上衣的婦人，隔著鐵閘伸手捉走幼貓。檔主已報警求助，擔心「幼貓俾人捉去賣俾人餵蟒蛇」，希望市民提供線索。

黑白幼貓亞寶大約兩個月大。（Facebook＠Maggie Lee）

貓主Maggie Lee昨日在Facebook 群組「天下貓貓一樣貓群組」帖文表示，愛貓「亞寶」大約兩個月大，在星期二(11月17日)下午約5時40分，被一名穿紅色上衣的婦人偷走。她翻查店外的閉路電視片段後，發現當日驚人的偷貓過程！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓主表示當時亞寶同貓媽媽在鐵閘入面玩，不過因為太近門口而被人偷走。Maggie Lee指暫時未有該名女士的下落：「我依家冇嘢驚，驚佢俾人捉去賣俾人餵蟒蛇。」她現時已報警處理，呼籲市民提供線索，並希望小貓平安，以及該名女士能良心發現，將阿寶歸還給她。

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