寵物生病離世，除了主人傷心之外，牠們的同伴亦會感到悲痛。 台灣有網民早前在社交群組表示，6歲唐狗「八寶」早前心臟有腫瘤，主人感到非常傷心。她憶述有一天整晚都在照顧八寶，覺得疲累，所以入房小睡片刻。但她突然被家中另一隻唐狗「曼怩」的吠叫聲嘈醒，當下她以為曼怩亂吠，誰知主人一打開門，見到眼前一幕，令她秒速淚崩。

邱小姐家中養了三隻唐狗，全部都是領養回來。（受訪者提供）

台灣狗主邱小姐接受《香港01》訪問時表示，曼怩很尊敬八寶。以前曼怩做錯事被媽媽責罵時，必定跑去椅子下面找八寶，並躲在牠旁邊。邱小姐：「即使空間再小，八寶都會騰出位置讓曼怩躲藏，逃避我的責罵。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前八寶確診患癌，媽媽非常難過。有晚邱小姐不停照顧八寶，感到十分疲累，於是入房小睡了10分鐘，睡夢中她突然被曼怩的哭吠聲吵醒。當時邱小姐還以為曼怩失常亂吠，欲開門叫停狗狗，誰知她打開門，看到眼前發生的這一切…….

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連續3個月半夜尋找同伴

邱小姐指曼怩很有靈性，但可能因為牠親眼目睹八寶離世，未能接受。在八寶離開的第二天，曼怩半夜凌晨4點幾，就爬起床吵著要出房間。邱小姐：「我起初以為曼怩是想尿尿，因為牠平時一向睡到7點才會起床，但原來牠是要在家尋找八寶的蹤影。」

曼怩在客廳走來走去，更走到八寶生前常待的位置，如椅子下、籠子旁聞嗅，最後連八寶習慣上廁所的地方都找了。媽媽看到此情此境，非常心酸，並不斷重複向曼怩說：「不要找了，八寶跟菩薩去修行了！」惟曼怩依然沒有理會，不願面對現實，繼續在客廳仔細地找尋八寶。

曼怩這個情況維持3個多月，到最近才沒有再找八寶，但偶爾半夜牠會突然吠要媽媽開門，有時會咬著洋娃娃跑到客廳，像是要跟誰玩。前幾天牠又把八寶待過的地方巡一遍，邱小姐問曼怩：「八寶回來了？曼怩看著我搖尾巴，再趴在八寶的地方沉思。想不到八寶不在身旁，曼怩仍沒有忘記這位可愛的天使，我相信如果有緣，我們必定會再相遇，八寶一定會再回來。」

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